Capi Pérez révèle qu’Ingrid Coronado est la conductrice qu’il aime

Capi Pérez révèle qu’Ingrid Coronado est l’hôte qu’il aime | INSTAGRAM

Actuellement, la télévision mexicaine a des chefs d’orchestre capables de gagner le cœur du public, c’est le cas d’El Capi Pérez, un comédien qui est venu sur les écrans de télévision pour montrer qu’avec son excellent sens de l’humour, il deviendrait l’un des favoris . . .

C’est pourquoi certains de ses fans ont beaucoup de doutes sur sa vie et ses goûts, alors lors d’une de ses récentes apparitions dans une émission de radio de Exa FM, le célèbre interviewait le bande MS, Alan Manuel Ramirez et Oswaldo Silvas.

Ils interagissaient et se posaient des questions, alors au milieu de Show, ils ont eu l’opportunité de commenter qui étaient les personnes qu’ils aimaient le plus dans le show business, le célèbre coup de cœur l’un de l’autre.

Carlos Alberto (son vrai nom) a avoué qu’à la télévision il y a une personne qui a toujours attiré son attention, qui l’aime et qui est son Écraser: Ingrid Coronado.

Nous pensons savoir que le célèbre homme a toujours dit cela à plusieurs reprises, même en ce moment, il a une grande affection pour le conducteurEn plus de ce qu’elle pense être le plus beau et le plus charismatique, pour le moment elle ne s’en est pas exprimée mais sûrement si elle l’a su.



Ingrid Coronado posant sur ses réseaux sociaux, le crush du célèbre Capi Pérez. | Instagram @ingridcoronadomx

Certains internautes se sont demandé « l’aimez-vous toujours malgré le fait d’avoir un partenaire ? la plupart de son temps le week-end pour se promener et profiter de leur compagnie.

Par ailleurs, Alan a également avoué que son coup de cœur est Karol G, de son côté Oswaldo a assuré que pour Caterine Zeta Jonás c’est celui de ses propriétaires, mais qu’il considère cela impossible.

Nul doute que Cap Pérez sait très bien le faire, que ce soit à la télévision, à la radio ou dans un programme comique, il est toujours prêt à faire rire le public mais surtout à faire de même, sans crainte de ce qu’il va dire et bien sûr toujours avec une ambiance positive.