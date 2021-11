Capi Pérez se déguise en « chaca » ou « cholo » et fait tomber tout le monde amoureux | INSTAGRAM

On parle beaucoup de ce que les filles aiment « Chacas » ou « Cholos », alors Capi Pérez a décidé de vérifier quelque chose de similaire, avec une perruque bleue, des vêtements amples, des chaussures de tennis assorties à ses cheveux et bien sûr d’énormes chaînes.

C’est un publication qu’il a partagé dans son Instagram officiel, en veillant à ce que ce type de tenue soit à la mode et même dans la dernière des Photographies On peut voir à quel point plusieurs filles présentes étaient très amoureuses et surprises de le voir ainsi.

C’est ainsi que Cap confirmerait cette rumeur, bien sûr avec son grand palier et style, en supprimant les postures qu’il juge appropriées pour cette occasion.

Sa publication a atteint plus de 150 000 likes en quelques heures l’attention du public sur Internet, qui n’en croyait pas ses yeux, il en a même eu quelques tatouages dans le

De plus, dans les commentaires, on peut voir combien de femmes confirment ce que Cap voulait essayer, avec des visages, des cœurs et des feux d’amour, un détail qui a fait le bonheur de tout le monde. Charlie voyant que leur divertissement fonctionnait.

Capi Pérez a encore d’autres costumes à nous montrer. | Instagram : @elcapiperez

Une fois que nous pouvons voir comment le célèbre animateur de Venga la Alegría et aussi un comédien montre que les costumes sont l’une de ses choses préférées et récemment, il a utilisé différents styles, tels que le norteño à plusieurs reprises et a même interprété des chansons de groupe dans le « Je veux à chanter », alors peut-être que nous profiterons également d’une performance de style rap avec cette tenue.

Le sens de l’humour, la personnalité et maintenant la manière élégante dont il modèle pour ces photos Instagram montrent que Capi Pérez a beaucoup à donner et à livrer à son public, en le divertissant chaque fois qu’il en a l’occasion.

Nous vous recommandons de ne pas manquer Show News et de continuer à profiter du contenu amusant de capi Pérez, ainsi que de toutes ses nouvelles, curiosités et bien sûr des nouvelles intéressantes qui surviennent à son sujet et sur sa carrière qui a été un succès, cela a été réussi à séduire les téléspectateurs et leur audience sur Internet.