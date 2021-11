Capi Pérez s’entoure de belles cowgirls et impose la mode des bottines blanches

Capi Pérez entouré de cow-girls impose la mode des bottes blanches | INSTAGRAM

Il est bien connu que le célèbre chef d’orchestre de Télévision aztèque Capi Pérez a réussi à se démarquer parmi les Publique devenant l’une des stars préférées des téléspectateurs, tout cela grâce à l’humour et constitue un moyen intéressant d’interagir dans le programme.

Cette fois, nous aborderons un La photographie qu’il a partagé via son Instagram officiel dans lequel il a décidé d’avouer qu’il imposait une vieille mode, le bottines blanchesEh bien, il portait une tenue jaune très intéressante accompagnée de ces bottes qui cherchaient à se combiner un peu avec les cow-girls coquettes qui l’entouraient.

Et c’est que dans le programme ils avaient une présentation, dans laquelle on pouvait voir ces jeunes femmes faire une interprétation et bien sûr porter leurs propres bottes, bien qu’elles soient noires, mais le comédien bien sûr, elle a dû exprimer de manière hilarante que ses bottines blanches étaient celles qui revenaient de mode, une chaussure qu’on ne peut pas voir dedans tous les jours, encore moins à la télévision.

La photo était très attirante pour ses fans et pour certains de ses collègues comédiens, qui ont fait leurs commentaires corrects dans la boîte de la publication, ainsi que qui l’ont également félicité d’avoir imposé la mode d’une manière si élégante.

La publication a réussi à avoir plus de 86 000 likes en quelques heures, ainsi que des milliers de commentaires où les téléspectateurs ont exprimé à quel point il avait l’air entouré de tant de beauté.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO COMPLÈTE D’EL CAPI AVEC LES JEANS COQUETO



Capi Pérez impose la mode avec ses bottines blanches.

Bien sûr, dans ses histoires Instagram, nous avons également pu voir comment il faisait à nouveau la promotion de la plateforme de streaming Star Plus, dans laquelle ils diffusent la nouvelle série Chucky, la poupée qui a fait peur à ceux qui ont vu les films le plus possible. vous êtes maintenant de retour pour une nouvelle étape dans votre contenu.

On peut donc aussi observer qu’il est allé dîner avec sa compagne et qu’il savourait un délicieux repas et aussi un spectacle en direct qui l’a quitté et a dû le partager en enregistrant une vidéo de ce qui se passait, un spectacle plein de feu qui l’a quitté avec la bouche ouverte.

De plus, on a pu voir aussi qu’il est en promenade, il profite de chacun de ses week-ends pour voyager avec son partenaire et profiter au maximum des paysages et des richesses culturelles et naturelles que possède notre pays.

Dans Show News, nous continuerons à apprécier Capi Pérez et ses commentaires amusants et bien sûr tout ce qu’il partage à travers ses réseaux sociaux.