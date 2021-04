Capital et innovation: cette fois, c’est différent

Contrairement au capital à la recherche d’innovations technologiques dans les années 2010, les innovations technologiques sont désormais motivées par la disponibilité du capital.

La décennie des années 2010 a été consacrée par la pandémie de Covid-19. Si l’on prend plus de temps, le boom technologique qui a éclaté dans les années 2010 a changé le monde et en fait, involontairement, l’a beaucoup mieux préparé à faire face à la pandémie. Du commerce électronique au covoiturage, de la livraison au streaming, du jeu en ligne aux médias sociaux, les innovations technologiques ont imprégné notre vie quotidienne et ont ainsi suscité des valorisations élevées sur les marchés publics et privés.

L’acronyme d’investissement qui définissait les années 2010 était FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google). Malgré cela, il a raté tant d’autres innovations et créateurs de capitalisation boursière qui changent la vie. C’est également très centré sur les États-Unis: de nombreuses licornes et décacorns ont été créés en Asie et en Europe – ces entreprises ont efficacement résolu des défis locaux uniques en utilisant la technologie. Toutes ces entreprises n’ont pas démarré dans les années 2010 – beaucoup ont commencé dans la décennie précédente, mais se sont épanouies au cours de la dernière décennie.

L’innovation technologique a été perfectionnée à proximité du marché où les entrepreneurs identifieraient un créneau ou un besoin et y répondaient grâce à la technologie. Les entreprises ont prospéré car l’innovation a été largement encouragée. Les régulateurs ont permis aux innovations de prospérer avant de tracer les limites – en effet, dans de nombreux cas, des bacs à sable réglementaires ont été créés pour favoriser l’innovation. Les régulateurs de différents types (fiscalité, concurrence, contenu, distribution, vie privée, sécurité, etc.) commencent maintenant à mettre en place des cadres pour mieux encadrer ces innovations d’un point de vue sociétal. Il est raisonnable d’affirmer que les réglementations ont suivi les innovations du boom technologique.

Le modèle commercial d’identification et de soutien de l’innovation s’est installé dans les années 2010: accélérateurs tout droit sortis des campus des écoles d’ingénieurs ou de commerce, investisseurs providentiels, capital-risqueurs en démarrage (VC), capital-risque de stade avancé, capital-investissement, pré-introduction en bourse et enfin marché public. Chaque innovation est passée par plusieurs étapes d’examen et de raffinement, à la fois au sein de leurs marchés cibles et auprès des fournisseurs de capitaux. Les entreprises qui réussissent pourraient franchir ces obstacles rapidement, d’autres passeraient du temps à affiner leurs modèles commerciaux à différentes étapes, et d’autres tomberaient.

Le capital poursuivrait les technologies performantes. Les institutions gérant de vastes pools de richesse – fonds souverains (SWF), fonds de pension, fonds de capital-investissement, capital-risque, sociétés de gestion d’actifs du marché public, etc. – n’avaient pas de vision précise de ce à quoi l’innovation technologique devrait aboutir. Au fur et à mesure que les nouvelles technologies mûrissaient et devenaient prêtes pour leur prochaine ronde de financement ou d’inscription, les investisseurs entreraient.

… Et maintenant les choses changent

Les gestionnaires de fonds sont désormais de plus en plus conscients de leurs responsabilités accrues. Bon nombre des grands investisseurs ont une philosophie et une pratique en matière d’environnement, de durabilité et de gouvernance (ESG) prospères. Leurs principes sont exposés dans diverses déclarations internationales adoptées par les gestionnaires de fonds. Le pouvoir de la finance de «pousser» au changement est désormais un mantra clé. Examinons cela spécifiquement dans le contexte des préoccupations environnementales et climatiques.

Les politiciens et les hommes d’État expriment désormais la préoccupation commune du changement climatique à laquelle l’humanité est confrontée. Les pays et les sociétés trouvent leur position sur le sujet. Les discussions sur le changement climatique sont désormais au cœur de l’agenda de nombreux hommes d’État: le président américain accueille les dirigeants de 40 pays à l’occasion du Jour de la Terre et le Royaume-Uni accueillera le sommet de la COP26 dans quelques mois.

Alors que les préoccupations des sociétés augmentent et que les consultations politiques et les compromis commencent, les régulateurs se mettent à l’acte. Les entreprises voient désormais des exigences de divulgation accrues sur les risques climatiques, les prêteurs sont désormais plus conscients de l’exposition au climat et les investisseurs posent des questions difficiles à leurs entreprises bénéficiaires sur l’ESG. Les instituts comptables et les agences de notation élaborent les modèles de maturité des sociétés de notation.

L’équité climatique pourrait créer des transferts de fonds substantiels des pays actuellement développés vers d’autres avec l’intention explicite d’investir dans des projets liés au climat. Les capitaux dirigés par les gouvernements du monde entier joueront un rôle important dans la promotion des nouvelles technologies et dans la réduction de la prime verte dans divers secteurs.

Tout cela signifie que le capital est poussé dans une direction particulière. Pour les investisseurs à long terme, qui investissent avec des horizons pluriannuels, le changement climatique est une question qu’ils doivent explicitement prendre en compte: comment le monde change en raison du changement climatique pourrait changer radicalement leurs engagements et leurs paiements. Les fonds souverains et les investisseurs de fonds de pension apportent donc cela aux gestionnaires de fonds des entités détenues qui, par la suite, donnent un coup de coude à leurs entreprises bénéficiaires. Les entreprises à forte empreinte carbone réfléchissent à des moyens de réduire leur impact. En outre, un tout nouvel ensemble de technologies et d’industries qui s’efforceront d’atteindre les objectifs climatiques est en train de prendre forme.

Contrairement au capital à la recherche d’innovations technologiques dans les années 2010, les innovations technologiques sont désormais motivées par la disponibilité du capital.

Il s’agit d’un changement marqué et, par conséquent, il aura des implications matérielles sur diverses parties prenantes. Auparavant, de grands pools de capitaux pouvaient attendre divers mécanismes darwiniens pour s’assurer qu’ils investissaient dans les entreprises qui avaient survécu à la crise et à la dégringolade des marchés. Désormais, les grands investisseurs doivent répondre aux innovations technologiques qui auront un impact significatif sur la trajectoire climatique. Étant donné que bon nombre de ces technologies sont naissantes, cela augmente le risque que les investisseurs soutiennent celles qui risquent finalement de ne pas réussir.

La stratégie dominante pour les investisseurs serait donc d’apprendre les uns des autres pour voir quelles technologies trouvent le plus grand nombre de soutiens – et cela pourrait faire de ces technologies des gagnants via une prophétie auto-réalisatrice. Certaines technologies pourraient voir un accroissement des investissements et d’autres pourraient ne pas trouver beaucoup de bailleurs de fonds. Dans chacun des quatre segments clés (énergie, transport, nourriture et matériaux), il y a probablement des binaires qui peuvent émerger. Par exemple, le charbon et les combustibles fossiles pour l’énergie et les transports connaissent un recul important à l’échelle mondiale, tandis que les énergies renouvelables et les véhicules électriques sont considérés comme les bons secteurs pour les investissements.

Ces binaires créeront des opportunités intéressantes pour les investisseurs désireux de prendre des risques au-delà de l’évidence.

L’auteur travaille pour le National Investment and Infrastructure Fund (NIIF). Les opinions sont personnelles

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.