Capital International achète environ un million d’actions de la microstratégie centrée sur Bitcoin

12 juillet 2021 13:40 UTC

| Mise à jour:

12 juil. 2021 à 13:40 UTC

Par Clark

La grande société de gestion d’actifs Capital International a acquis une exposition au bitcoin par le biais de la finance dans près d’un million d’actions de Microstrategy qui détient actuellement plus de 100 000 bitcoins.

Capital International Investors (CII) a informé la SEC lors d’un dépôt en date du 12 juillet qu’il avait acheté des actions des actions ordinaires de classe A (MSTR) de Microstrategy. Le dossier précise :

« CII est réputé propriétaire utile de 953 242 actions, soit 12,2 % des 7 782 568 actions supposées être en circulation. »

Capital International est peut-être une division du groupe Capital, une société mondiale de gestion de placements établie à Los Angeles, en Californie, en 1931. La société se classe parmi les plus anciennes et les plus grandes organisations de gestion de placements au monde, avec plus de 2 200 milliards de dollars d’actifs sous gestion en décembre. 31 décembre 2020. Microstrategy possède le bitcoin comme stratégie clé. Le 21 juin, le dirigeant d’entreprise Michael Saylor a déclaré que les avoirs en bitcoins de son entreprise avaient atteint 105 085 BTC non héritables pour environ 2,741 milliards de dollars à un prix moyen d’environ 26 080 dollars par bitcoin. Au moment de la rédaction de cet article, les bitcoins de Microstrategy coûtent plus de 3,62 milliards de dollars.

