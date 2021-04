Capitalino Jiménez bat David Aquino dans un bon combat, à Cuernavaca

Son rival a subi une luxation de l’épaule

MEXIQUE – Le boxeur de Zihuatanejo, Guerrero, David Aquino, a subi une luxation de l’épaule gauche au troisième tour et n’a plus pu continuer le combat contre Rafael Jiménez de la capitale, ce dernier a donc remporté la victoire par KO. Le combat était au poids léger.

Le combat s’est poursuivi normalement jusqu’à ce que pour tenter de connecter un coup avec sa main gauche, Aquino est tombé brusquement sur la toile, saisissant son épaule gauche avec une grimace de douleur, de sorte que l’arbitre a décidé d’arrêter les actions à 26 secondes du troisième. rond. Le médecin du ring a rapporté que le combattant de Guerrero s’était disloqué le membre.

Avec cette victoire, Rafael Jiménez a amélioré son record à huit victoires, un nul, quatre voyages, avec trois KO. Le promoteur HC Producciones a rapporté que les combats qui attendent le boxeur susmentionné seront très intéressants, il doit donc se préparer avec tout dans le gymnase.

Dans d’autres duels présentés par le promoteur de la capitale, la belle diplômée en médecine générale, Carolina Contreras de Morelos a remporté sa huitième victoire consécutive et invaincue en battant Eloísa Martínez par décision unanime en quatre rounds en super poids mouche; Rafael Abdala, également de Morelos, a gagné par TKO en trois tours contre Víctor Eduardo Ávila en poids lourd; Álvaro Enríquez a gagné à l’unanimité en six tours contre Baltazar Pérez, en super milieu; Justin Gandoza a battu Luis Alberto Pérez en super léger par TKO en trois tours et Jamin Josadac Hernández a remporté une décision unanime en six tours contre Luis Ángel Rosas à 140 livres.

Avec son triomphe, Jiménez devra montrer que plus tard il est fait pour de meilleurs engagements.

Carolina Contreras, de Morelos, laisse le supplément dans chaque combat pour maintenir sa séquence sans défaite.

Le poids lourd de Morelos, Rafael Abdala, fait également des tirages au sort pour faire plaisir à son peuple de Cuernavaca.