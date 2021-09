Capitalisation boursière crypto à 3 mois ⋆ Nouveaux médias crypto

in

Après quelques jours consécutifs de perte de valeur, le bitcoin a grimpé de plus de 4 000 $ au cours des dernières 24 heures et a dépassé les 50 000 $. La plupart des altcoins sont également dans le vert, avec ETH visant 4 000 $ et Cardano marquant un nouvel ATH supérieur à 3 $.

Bitcoin a touché 50 000 $

La crypto-monnaie principale a eu sa juste part de luttes au cours de la semaine dernière. Il a brièvement dépassé la barre des 50 000 $ lundi dernier, mais les ours n’ont permis aucun autre gain.

Au contraire, ils ont poussé l’actif vers le sud dans les jours suivants. Mis à part quelques tentatives d’évasion infructueuses, BTC perdait principalement de la valeur. Cela a culminé hier lorsque la crypto-monnaie est tombée à un creux de plusieurs jours de 46 500 $ (sur Bitstamp).

La situation a rapidement changé à ce moment-là, cependant. Au lieu de baisser davantage, le bitcoin a commencé à augmenter rapidement en valeur. Il a ajouté plus de 4 000 $ en une journée et a de nouveau dépassé les 50 000 $.

Malgré un recul de quelques centaines de dollars depuis le pic intrajournalier, BTC reste toujours au-dessus de 50 000 $ au moment de la rédaction de ces lignes. De plus, sa capitalisation boursière a augmenté à près de 950 milliards de dollars.

Altcoins en vert ; ETH près de 4 000 $

Il est sûr de dire que les pièces alternatives ont surperformé leur leader au cours de la semaine dernière. C’est pourquoi la domination du BTC a diminué de manière assez significative au cours de cette période.

Ethereum a été à l’avant-garde puisqu’il est passé de 3 100 $ à 3 600 $ en quelques jours, comme mentionné hier. Les dernières 24 heures ont vu encore plus de gains pour la deuxième plus grande crypto, qui a atteint un sommet intrajournalier de 3 850 $. Malgré un recul de 100 $ depuis lors, l’ETH est toujours en hausse de plus de 6% sur la journée.

Un autre artiste notable ces derniers temps – Cardano – n’a pas déçu car il a dépassé les 3 $ pour la première fois de son histoire pour établir un nouveau record historique.

Plus de gains des altcoins à plus grande capitalisation sont évidents de Binance Coin (4%), Ripple (5%), Dogecoin (7%), Solana (5%), Polkadot (6%) et Chainlink (7%).

FTT – la crypto-monnaie native de l’échange FTX – a le plus augmenté en une journée. Une pompe à 33 % a porté l’actif à 67 $.

IOTA (24%), Fantom (20%), VeChain (12%), XinFin Network (11%), Telcoin (10%) et TRON (10%) complètent le club d’augmentation des prix à deux chiffres.

En tant que telle, la capitalisation boursière cumulée a atteint un record de plusieurs mois à bien plus de 2,2 billions de dollars après avoir gagné 150 milliards de dollars depuis le creux d’hier.

