Capito explique pourquoi Albon, pas de Vries, a obtenu le poste

C’est l’expérience d’Alex Albon en F1 qui l’a vu prendre le siège Williams devant Nyck de Vries, a révélé Jost Capito.

Avec George Russell parti chez Mercedes pour s’associer à Lewis Hamilton en 2022, Williams était à la recherche d’un nouveau pilote avec Albon et le champion de Formule E de Vries sur la liste restreinte.

Red Bull tenait à mettre Albon sur le siège tandis que le patron du sport automobile de Mercedes, Toto Wolff, tirait pour son pilote, de Vries, le champion de Formule E de Mercedes.

Mais après avoir pesé le pour et le contre entre deux pilotes qui « méritent tous les deux une place en Formule 1 », Williams est allé avec Albon.

Capito a expliqué à Motorsport.com le raisonnement derrière sa décision.

“Je pense que j’ai une relation durable avec Toto”, a déclaré le patron de Williams. «Nous avons un énorme respect les uns pour les autres et je pense qu’il comprend également nos besoins.

“Bien sûr, Nyck est son pilote en Formule E. Je pense qu’il est heureux s’il est en Formule E pour une autre saison, je pense qu’il [feels] pas trop mal à ce sujet.

“Mais d’un autre côté, je pense que Nyck mériterait un siège en Formule 1, cela ne fait aucun doute.

« Rien que pour nous, quand nous devons équilibrer jeunesse et expérience, alors Alex a un avantage sur Nyck.

« Mais cela ne veut pas dire que Nyck aurait été pire sur le siège l’année prochaine. Ça ne veut pas du tout dire ça.

“Je pense que Toto à la fin, il comprend et nous comprenons que nous ne sommes pas une équipe B et que nous ne sommes pas une équipe satellite, et que nous devons prendre les décisions qui nous conviennent.

« Toto respecte pleinement cela. Et il est également pleinement conscient des capacités d’Alex, et est également d’avis qu’Alex mérite un siège en Formule 1, donc il soutient.

Cela n’a pas pris longtemps après que Mercedes ait confirmé à Russell que Williams annonçait leur propre alignement 2022.

Expliquant le moment de l’annonce, Capito a déclaré: «Nous avons dit que nous prendrions du temps jusqu’à ce que nous sachions vraiment ce que nous voulions faire.

« Quand nous sommes arrivés à la conclusion que c’était la bonne chose à faire, cela n’a pas de sens de s’éterniser. C’est bien mieux pour toutes les personnes impliquées si c’est clair, surtout avant d’aller aux courses outre-mer.

« Avec les courses outre-mer, vous êtes encore moins chez vous et c’est encore plus difficile de communiquer, donc nous sommes assez heureux d’avoir pu régler cela avant de commencer la saison outre-mer.

« C’est tout simplement beaucoup plus pratique et plus facile à communiquer. »