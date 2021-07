Capitol Gains : les Beach Boys signent leur premier contrat d’enregistrement majeur

Les choses n’ont plus jamais été les mêmes pour les jeunes hommes de Hawthorne, en Californie, appelés les garçons de la plage, après avoir signé leur premier contrat historique avec Capitol Records le 16 juillet 1962.

Le groupe s’était formé l’année précédente et avait sorti son premier single “Surfin'” sur le label indépendant hollywoodien Candix vers la fin de 1961. Il est devenu un succès local et a fait assez d’impression à l’échelle nationale pour un pic n ° 75 sur le graphique Billboard.

Au cours du premier semestre 1962, les Beach Boys auditionnent pour plusieurs labels, dont Dot et Liberty, sans succès. Le directeur de Record Russ Regan a ensuite suggéré au père et manager de facto des frères Wilson, Murry, que Nik Venet de Capitol pourrait être intéressé par eux. Il avait raison.

La bande démo qu’ils avaient réalisée pour d’autres labels incluait la chanson qui allait devenir leur premier single Capitol, mal orthographié de façon amusante comme « Surf + Safari ». Murry l’a emmené sur le label en juin, avec l’ajout d’un autre morceau, “Their Hearts Were Full Of Spring” et un message parlé à Venet de Wilson. Venet, décrit dans Heroes & Villains de Steven Gaines : The True Story of the Beach Boys comme « probablement le seul cadre à avoir une planche de surf sur sa voiture », a été vendu sur “Safari surf” dans les huit bars.

L’hymne du surf a été publié à la hâte par Capitol le même mois et, sortant d’une station de radio à Phoenix, il s’est classé à l’échelle nationale en août, atteignant la 14e place. “La plus grosse commande que Capitol ait reçue d’un marché unique toute l’année”, a déclaré Venet, “était de New York, où il n’y avait pas de surf.” À une époque où les faces B obtenaient souvent leur propre classement dans les charts, le flip, “409” (qui avait été prévu comme la face A d’origine) a atteint le n ° 76 à part entière.

Le 16 juillet, alors que le single montait, les Beach Boys signaient leur premier contrat officiel avec Capitol, et bientôt Venet produisait leur premier album, également appelé Surfin’ Safari, à la Capitol Tower. Sorti en octobre, il est passé au n°32, et la légende des Beach Boys était bel et bien en marche.

Précommandez le 5CD et le coffret numérique des Beach Boys Feel Flows – The Sunflower and Surf’s Up Sessions 1969-1971.

Écoutez le meilleur des Beach Boys sur Apple Music et Spotify.