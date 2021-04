Capitol Rioter Paul Russell Johnson assommé Officier: Feds ⋆ .

Un émeutier du Capitole américain a renversé un agent de police devant le Congrès le 6 janvier, la faisant se cogner la tête dans les escaliers derrière elle, perdre connaissance et être emmenée dans un hôpital local où les médecins ont déterminé qu’elle avait subi une commotion cérébrale, ont écrit les procureurs fédéraux. dans une plainte pénale contre le suspect.

Le FBI dit que Paul Russell Johnson, un homme de 35 ans accusé d’avoir agressé l’officier non identifié, s’est vanté d’avoir «combattu les flics et la merde» sur une vidéo YouTube, ajoutant à la liste des émeutiers dont les fanfaronnades sur les réseaux sociaux pour participer à l’insurrection ont rempli les pages des documents judiciaires.

«Il y a trois séries de portes avant d’arriver aux escaliers du Capitole. Bien?” Johnson peut être entendu se vanter. «Nous arrivons à la prochaine porte. Il y a probablement… il y a un tas de flics là-haut alors. Deuxième aile, nous avons franchi une brèche, tiré vers le haut, commencé à jeter de la merde. Je veux dire que nous sommes fu-, nous nous battons contre les flics et la merde. J’ai une vidéo où j’en lance une. “

Vers 12 h 50 le 6 janvier, une foule pro-Trump s’est approchée d’une zone du Capitole connue sous le nom de «Cercle de la paix» et a été vue dans une vidéo approchant des barricades gardées par la police.

«Alors que la foule s’approche d’une deuxième ligne de barricades gardées par des officiers de la police du Capitole des États-Unis en uniforme, on peut voir un homme – identifié plus tard comme Johnson – tenant un mégaphone noir et criant des blasphèmes à la police du Capitole des États-Unis, y compris ‘Allons-y! Merde cette merde. Nous payons vos factures, vous soutenez la merde. “”

Sans se laisser décourager par une ligne de clôture clairement marquée d’un signe en gros texte rouge «ZONE FERMÉE», Johnson aurait crié à travers un mégaphone: «C’est notre maison. Nous payons vos factures. Nous payons pour ça… ce sont des conneries.

Les autorités disent que la vidéo montre Johnson soulevant et poussant ces barricades – et aurait renversé un officier non identifié dans le processus, la faisant se cogner la tête dans les escaliers derrière elle. L’effet de l’impact ne s’est pas manifesté immédiatement pour le policier, selon les procureurs.

«Quelques heures plus tard, lors de l’arrestation d’un émeutier, [the officer] s’est évanouie et s’est effondrée dans la zone de réservation et a dû être transportée aux urgences d’un hôpital local, où elle a été évaluée comme ayant subi une commotion cérébrale », selon les documents judiciaires.

Un YouTuber “Millennial Millie” a diffusé Johnson parler de sa mêlée avec la police devant l’hôtel Hilton Garden Inn de Washington, DC plus tard dans la soirée.

«Moi et cet autre gars Collins, il est ici avec nous», a-t-on entendu dire dans la même vidéo. «Et je ne savais pas qu’il était… nous ne nous connaissions pas pour la merde. J’ai regardé. Je suis assis à la porte et j’ai les mains sur lui et il y a des flics. Vous savez, il y a cinq flics qui se dressent un peu sur le chemin. Au-delà d’eux, il y a beaucoup de flics. Alors lui et moi nous regardons, nous savions déjà quelle heure il était… nous avons commencé à séparer les portes. Et nous avons commencé à nous précipiter.

Deux pronostiqueurs du FBI, décrits comme un ami de la petite amie de Johnson et un adepte du compte de l’utilisateur Twitter @SeditionHunters, ont fourni des informations aux autorités au cours de l’enquête. Johnson a été frappé de cinq accusations fédérales lundi, dont des blessures corporelles à un policier.

