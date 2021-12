Caporal Kirchner Ancienne star de la WWE, décédée à 64 ans

Le caporal Kirchner, une ancienne star de la WWE qui a concouru dans les années 1980, est décédé mercredi, a annoncé la WWE. Il avait 64 ans. Selon Wrestling Inc., Kirchner est décédé d’une crise cardiaque alors qu’il était chez lui à Siler, en Caroline du Nord. Il a également participé au Stampede, au NJPW, à l’UWF, au W*ING et à d’autres promotions.

Dans un communiqué, la WWE a déclaré: « Après avoir servi comme parachutiste dans l’armée américaine, Kirchner rencontrerait Hulk Hogan alors qu’il travaillait dans un gymnase et commencerait à ouvrir la voie à une incroyable carrière dans le divertissement sportif. Après avoir fait ses débuts en tant que RT Reynolds, Penzel a commencé en tant que caporal Kirchner et engagé dans une rivalité mémorable avec Nikolai Volkoff. La bataille a culminé avec une victoire de Flag Match pour Kirchner à WrestleMania 2. »

Kirchner (de son vrai nom Michael James Penze) a rejoint la WWE (alors connue sous le nom de WWF à l’époque) en 1984 d’abord sous le nom de RT Reynolds. Il est ensuite devenu le caporal Kirchner, et bien qu’il n’ait jamais remporté de championnat au cours de ses quatre années avec l’entreprise, Kirchner a eu son moment WrestleMania. Après son passage à la WWE, Kirchner créerait le personnage « Leatherface » lors de la promotion W * ING de Jampa. Mais le personnage a été confié à Rick Patterson après que Kirchner a été arrêté et emprisonné pendant six mois pour fan d’attaque, comme mentionné par Wrestling Inc.

Kirchner devait revenir à la WWE en 2001 pour le Gimmick Battle Royal à WrestleMania X-Seven mais a été retiré du match une semaine avant l’événement. En 2006, la WWE a annoncé que Kirchner était décédé en raison d’une confusion sur son vrai nom. La WWE croyait que son nom était Thomas Spear mais a corrigé l’erreur en 2011.

« Quand je suis parti à l’époque en 87, je traversais un divorce, des problèmes personnels, le coût du succès. C’est juste que tout le monde voulait tout en même temps », a déclaré Kirchner au SLAM ! Luttant à propos de son passage à la WWE dans une interview en 2006. « Les avocats de ma femme disaient : ‘Eh bien, vous devriez avoir une carrière de 20 ans, et vous devriez gagner autant d’argent, pour une pension alimentaire forfaitaire.' »

Et en parlant du personnage de Leatherface, Kirchner a déclaré : « C’était une bonne idée. Quand le [Texas Chainsaw Massacre]est sorti, à son époque, en 72, c’était un film terrifiant juste parce qu’il était si brutal. Valeur de choc maintenant, ce n’est pas ça, mais à l’époque, voici un film brutal. Donc travailler sur ce personnage avec la tronçonneuse était un choc en soi. »