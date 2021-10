Captage et stockage du carbone : une autre flèche dans le carquois vert

Comme pour toute nouvelle technologie, le coût du captage du dioxyde de carbone est actuellement exorbitant (45-50 $ la tonne), même s’il a considérablement baissé depuis 2004 où il était de 250 $ la tonne. (Image représentative)

Avec l’Accord de Paris de 2016 fixant un objectif ambitieux pour le monde d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050, les entreprises ont joué avec des technologies innovantes pour atteindre leurs objectifs individuels. L’une de ces technologies très prometteuses est la capture et le stockage du carbone.

Dans le cadre de l’économie circulaire du carbone (CCE), la technologie permet aux industriels de capter le carbone au point d’émission, c’est-à-dire les cheminées, et de piéger le dioxyde de carbone à l’aide d’un procédé d’oxydation chimique, pour le réutiliser dans la production de carburants, composants plastiques, carbonate de sodium , aliments et boissons, matériaux de construction et agriculture. Le carbone capturé est empilé et stocké au plus profond de formations géologiques telles que des puits de pétrole et de gaz exploités.

Debasish Mishra, partenaire de Deloitte en Inde, déclare : « On pense que l’énergie renouvelable à elle seule ne sera pas en mesure d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. La capture du carbone dans les usines de fabrication deviendra une contrainte alors que les entreprises examinent des options pour éviter la taxe sur le carbone. » Certaines des principales entreprises indiennes utilisant ou prévoyant d’utiliser la technologie de capture du carbone sont Reliance Industries (RIL), Unilever et Dalmia Bharat.

En juillet 2020, RIL a annoncé avoir réalisé des progrès substantiels dans la transformation du CO2 en une ressource recyclable, par opposition à son rejet sous forme de déchets. « Nous avons déjà fait des progrès substantiels sur les voies biologiques photosynthétiques pour convertir nos émissions de CO2 à Jamnagar en protéines de haute valeur, nutraceutiques, matériaux avancés et carburants », a déclaré le président Mukesh Ambani. « RIL prévoit également de développer des technologies de captage et de stockage du carbone de nouvelle génération. Il évalue de nouvelles transformations catalytiques et électrochimiques pour utiliser le CO2 comme matière première précieuse », a-t-il déclaré.

Mahendra Singhi, directeur général de Dalmia Bharat, a déclaré à FE : « La Banque asiatique de développement réalise une étude de faisabilité pour notre projet pilote sur la capture du carbone et publiera bientôt le rapport de viabilité. Une fois que cela se produira, nous contacterons les fonds verts pour le climat ou la SFI pour mettre en œuvre le projet dans nos cimenteries ». Soulignant que les cimenteries du Royaume-Uni, de la Suède et de la Norvège obtiennent un financement à 100 % pour de tels projets, il ajoute : « nous espérons qu’un financement nous parviendra également. Cependant, nous irons de l’avant même si l’aide ne se matérialise pas ».

Comme pour toute nouvelle technologie, le coût du captage du dioxyde de carbone est actuellement exorbitant (45-50 $ la tonne), même s’il a considérablement baissé depuis 2004 où il était de 250 $ la tonne. Les experts disent que, comme le prix de l’énergie solaire, les coûts vont encore baisser, Mishra de Deloitte soulignant que de nombreuses recherches et adoptions se déroulent sur le terrain dans les pays scandinaves.

Selon une estimation de l’AIE publiée en 2020, la capture totale de carbone par les secteurs du fer et de l’acier, de la capture et du stockage du carbone bioénergétique (BECCS), du ciment et de la chimie augmentera à 527 tonnes métriques d’ici 2030, et devrait être multipliée par cinq. à 2 831 tonnes métriques d’ici 2050. Le ciment et les produits chimiques devraient représenter les piégeages maximum de CO2, à 49 % et 33,8 %, respectivement, d’ici 2050.

Aniruddha Sharma, co-fondateur et PDG de Carbon Clean, dont le siège est à Londres, une entreprise fournissant des solutions technologiques en matière de carbone à des entreprises comme Unilever, souligne que la production et la consommation d’énergie ne représentent que 55% des émissions mondiales, les 45% restants provenant du fabrication de marchandises. Ces émissions industrielles de CO2 doivent être réduites de près de moitié d’ici 2030 pour atteindre les objectifs mondiaux. « L’économie circulaire du carbone peut éliminer la moitié restante des émissions de gaz à effet de serre en capturant et en réutilisant 9,3 milliards de tonnes métriques de CO2 d’ici 2050. Les industries doivent développer aujourd’hui des solutions viables et à grande échelle de capture du carbone si elles veulent atteindre les objectifs 2030 et Objectifs 2050 », dit-il.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.