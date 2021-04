‘Captain America 4’ se passe avec Sam Wilson derrière le bouclier – .

Quelques heures à peine après le lancement de la finale de la saison de The Falcon and the Winter Soldier sur Disney +, The Hollywood Reporter affirme que Captain America 4 est officiellement en préparation aux studios Marvel. Selon le rapport, Malcolm Spellman, scénariste et créateur en chef du Falcon and the Winter Soldier, a été sollicité pour co-écrire le scénario aux côtés de Dalan Musson, qui a également écrit dans l’émission. Ce sera le premier film de Captain America depuis la guerre civile de 2016.

Top Deal du jour Les acheteurs grouillent d’Amazon pour obtenir le robot aspirateur Roomba 675 alors qu’il ne coûte que 199 $! Prix ​​courant: 279,99 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 80,99 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le Hollywood Reporter n’a encore rien entendu de spécifique sur le casting, mais on s’attend à ce qu’Anthony Mackie (Sam Wilson) soit aux commandes de ce dernier opus. Bien sûr, le dernier épisode de la première saison de The Falcon and the Winter Soldier laisse la porte ouverte à de nombreux futurs possibles, et nous sommes susceptibles de revoir Sam Wilson et Bucky Barnes avant que le prochain film de Captain America ne fasse son chemin vers les théâtres.

Le rapport note également qu’il n’y a pas encore de réalisateur attaché au projet, et on ne sait pas non plus si Chris Evans envisage de retourner dans l’univers cinématographique Marvel pour ce film ou tout autre projet. L’acteur a déclaré à plusieurs reprises qu’il avait évolué et qu’il n’avait aucun intérêt à apparaître à nouveau à l’écran sous le nom de Steve Rogers, mais il en faudra beaucoup plus pour convaincre les fans qu’Evans s’est vraiment éloigné du MCU pour de bon.

Marvel a déjà annoncé plusieurs de ses films et émissions MCU Phase 4 d’ici 2023. Selon toute vraisemblance, Captain America 4 est dans au moins trois ans, surtout si Marvel est toujours à la recherche d’un réalisateur, mais il ne fait aucun doute que Sam Wilson aura un rôle majeur à jouer alors que la prochaine menace universelle commence à faire des ravages.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.