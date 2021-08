in

Avengers: Fin de partie a marqué la fin de nombreux contrats de stars de Marvel, dont Chris Evans et Robert Downey Jr. Avec OG Avengers comme Black Widow également en cours d’écriture, le moment est venu pour les héros de soutien de Marvel de se mettre à l’honneur. Et cela arrivera certainement quand Anthony Mackie reviendra au cinéma avec Captain America 4. Une nouvelle casquette est en ville, et cette fois, il a des ailes.