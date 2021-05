Captain America: The First Avenger: 8 faits en coulisses sur le film Marvel

Le visage de crâne rouge d’Hugo Weaving était une combinaison de CGI et d’effets de maquillage pratiques

Comme Chris Evans, Captain America: The First Avenger n’était pas le premier film de bande dessinée d’Hugo Weaving, ayant également joué le personnage principal dans V pour Vendetta, une adaptation de 2005 du roman graphique d’Alan Moore. Bien sûr, ce rôle, qui l’obligeait à porter principalement un masque de Guy Fawkes à chaque fois à l’écran, était clairement un processus beaucoup plus facile que ce que jouer à Red Skull exigeait. Une featurette de 10 minutes incluse dans les extras Blu-ray du film (ou disponible en streaming sur Disney +) révèle que Weaving a dû s’asseoir dans le maquillage pendant trois heures et demie pour appliquer les prothèses en silicone rouge sur son visage, qui a également été augmentée. numériquement pour faire paraître sa tête plus étroite, corriger l’écart entre les dents de l’acteur et retirer la majeure partie de son nez afin de donner au crâne rouge une apparence plus crânienne.