Les lecteurs d’empreintes digitales sont devenus omniprésents ces dernières années. À l’exception des nouveaux iPhones et du Pixel 4 de Google, les meilleurs smartphones de toutes formes, tailles et prix utilisent un lecteur d’empreintes digitales pour protéger votre téléphone. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, c’est qu’il existe trois types de scanners d’empreintes digitales couramment utilisés dans les téléphones : optique, capacitif et ultrasonique. Décomposons le fonctionnement de ces technologies et voyons pourquoi les trois sont toujours utilisées.

Capteurs optiques

Comme son nom l’indique, un scanner optique est un capteur d’imagerie qui prend une image 2D de votre empreinte digitale et utilise des algorithmes pour identifier les motifs uniques de votre empreinte. Bien qu’il s’agisse de la technologie la plus ancienne de cette liste, elle n’a commencé que récemment à faire son chemin dans les smartphones. Quelques téléphones obscurs au début des années 2000 les ont peut-être utilisés, mais ils ont rapidement été remplacés par du matériel capacitif.

Bien que les lecteurs optiques d’empreintes digitales soient (généralement) rapides, ils ne sont pas aussi sécurisés que les autres sur cette liste. Mais si c’est une telle préoccupation, pourquoi sont-ils devenus si populaires ces dernières années ? Les smartphones modernes, que cela vous plaise ou non, ont tendance à cacher leurs scanners d’empreintes digitales sous l’écran. Les capteurs capacitifs supérieurs ne peuvent pas encore passer sous votre écran, et la technologie à ultrasons est encore relativement nouvelle et coûteuse. Ainsi, le scanner optique a connu un regain de popularité.

Vous pouvez facilement savoir si votre téléphone utilise l’un de ces lecteurs en voyant si l’écran s’allume sous votre doigt lors du déverrouillage du téléphone. Le matériel d’imagerie a besoin de beaucoup de lumière pour voir votre empreinte digitale en détail, donc les téléphones utilisant cette technologie augmenteront la luminosité de l’écran directement sous votre doigt.

Capteurs capacitifs

Le scanner d’empreintes digitales capacitif est disponible sur les téléphones depuis longtemps, mais c’est l’iPhone 5S qui l’a rendu populaire. L’iPhone avait un scanner plus rapide et plus fiable qui était en fait agréable à utiliser, plutôt que de faire de votre téléphone une corvée à déverrouiller. Il a fallu un certain temps aux autres fabricants pour rattraper leur retard, mais après un an ou deux, les scanners capacitifs devenaient un équipement standard pour les smartphones phares.

Le capteur capacitif fonctionne très différemment de son prédécesseur optique. Des réseaux de circuits de condensateurs qui contiennent une charge sont conservés sous une plaque au-dessus du scanner. Lorsque votre doigt touche cette plaque, les arêtes qui composent votre empreinte digitale modifient la charge stockée dans les condensateurs situés en dessous. Le téléphone peut ensuite analyser les données enregistrées pour créer une carte de votre empreinte digitale. Lorsque vous enregistrez vos empreintes digitales, il conserve cet ensemble d’informations localement. À partir de là, chaque fois qu’un doigt est pressé contre le scanner, il comparera les données avec ce qu’il a stocké, et si cela correspond, votre téléphone se déverrouillera.

Un autre avantage offert par le scanner capacitif est le suivi des mouvements. Lorsque vous faites glisser votre doigt sur le capteur, le téléphone peut lire le changement de charge stocké dans les condensateurs pour suivre ce mouvement. Cette capacité a permis à des entreprises comme Google d’ajouter des gestes à leurs lecteurs d’empreintes digitales, comme un balayage pour dérouler la nuance de notification.

Les lecteurs d’empreintes digitales capacitifs sont rapides, fiables et, surtout, sécurisés. Le seul inconvénient est que vous ne pouvez pas les mettre derrière des écrans pour le moment, bien que certains brevets déposés en 2020 suggèrent que cela pourrait changer un jour.

Capteurs à ultrasons

Les lecteurs d’empreintes digitales à ultrasons sont les nouveaux venus et sont généralement fabriqués par Qualcomm. Sous l’écran se trouve un émetteur et un récepteur à ultrasons. Lorsque le téléphone détecte qu’un doigt touche la partie droite de l’écran, l’émetteur émet une impulsion ultrasonore contre lui, absorbant une partie des impulsions et renvoyant le reste vers le récepteur. C’est similaire à la façon dont une chauve-souris utilise l’écholocation pour naviguer dans son environnement ou le sonar trouvé sur un sous-marin. Le récepteur n’est pas un microphone mais un composant capable de détecter le stress physique du rebond du pouls. Parce que le téléphone connaît les caractéristiques de l’impulsion qu’il a envoyée et peut mesurer ce qui revient, il peut rassembler ces données en une carte 3D très précise de votre empreinte digitale.

La 3D dans cette phrase est importante, ce qui rend ces lecteurs beaucoup plus difficiles à tromper. Ce n’est pas impossible, comme Samsung l’a appris il y a quelques années, mais dans l’ensemble, ceux-ci offrent la méthode la plus sûre d’utilisation des empreintes digitales pour authentifier votre appareil. Un autre avantage est que ces lecteurs fonctionnent mieux même si vos mains sont humides ou grasses. Tant que vos doigts ne sont pas trempés, le scanner devrait fonctionner comme d’habitude, même s’il est légèrement plus lent. C’est une bouée de sauvetage en Angleterre, où les gouttes de pluie sur votre écran sont monnaie courante. Un inconvénient est la vitesse, en particulier sur les scanners de première génération trouvés dans des téléphones comme les séries Galaxy S10 et S20. On ne parle que des dixièmes de seconde, mais c’était suffisant pour que les gens s’en aperçoivent.

Qualcomm a principalement résolu le problème de vitesse avec le scanner de deuxième génération trouvé dans le Galaxy S21, et la société a également considérablement augmenté la taille du scanner, le rendant plus facile à utiliser sans regarder votre téléphone. Il prétend que le capteur peut mesurer la fréquence cardiaque, l’IMC et même les niveaux de sucre dans le sang à l’aide du scanner, bien qu’aucun appareil n’ait encore utilisé ces capacités.

Malgré les avantages des capteurs à ultrasons par rapport aux autres matériels d’affichage, ils ne sont pas courants en dehors des téléphones Samsung, et même alors, vous ne les trouverez que sur les coûteuses séries S et Note. Le coût en est probablement la raison. Les scanners à ultrasons sont la plus récente de ces technologies, et être nouveau et à la pointe de la technologie a un coût. Ceci est bien mis en évidence par le Galaxy S20 FE de l’année dernière. Il a conservé une grande partie des excellentes spécifications des téléphones S20 ordinaires, mais il n’a pas conservé le scanner à ultrasons, mais est passé à un lecteur optique. Espérons qu’à mesure que le matériel arrivera à maturité et que les coûts baisseront, nous les verrons se généraliser.

Dernières pensées

Alors, y a-t-il un gagnant ? Existe-t-il un type de technologie d’empreintes digitales meilleur que les autres ? La vérité est qu’ils ont tous leurs forces et leurs faiblesses. Les scanners optiques sont rapides et fiables et peuvent vivre sous les écrans, mais ils se trompent assez facilement. Les lecteurs capacitifs sont tout aussi rapides et plus difficiles à tromper, mais ne peuvent actuellement pas être cachés sous les écrans. Les lecteurs d’empreintes digitales à ultrasons comme ceux utilisés par Samsung représentent un bon compromis, avec des vitesses décentes et une excellente sécurité, tout en fonctionnant bien sous une vitre – le choix parfait pour tout fabricant si ce n’était pour le prix élevé.

Avec les scanners d’empreintes digitales, vous ne pouvez actuellement en choisir que deux

Une chose est claire, c’est que les scanners d’empreintes digitales ne vont nulle part. Lorsque Apple est passé à Face ID sur l’iPhone X et que Google a essayé le Pixel 4, il semblait que cela pourrait être la direction vers laquelle nous nous orienterions. Mais le déverrouillage du visage n’a pas décollé de la même manière que la biométrie des empreintes digitales, et avec des rumeurs suggérant qu’Apple finira par passer à un scanner d’empreintes digitales sous-écran, je doute que nous passerons bientôt à une autre méthode de sécurisation de nos appareils. Espérons que cela signifie que les choses s’amélioreront au cours des prochaines années, qu’il s’agisse de matériel à ultrasons plus rapide et moins cher, de scanners optiques plus sécurisés ou d’une nouvelle technologie que nous n’avons pas encore vue.

