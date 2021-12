Capture de kingfish ‘Showstopper’ juste en deçà du record de 34 ans

Samedi dernier, un pêcheur néo-zélandais a frôlé quelques kilos de battre un record du monde de thazard à queue jaune depuis 34 ans.

Giovanni Wright, photographié ci-dessus, a attrapé l’énorme carangue à Three Kings Islands lors d’une expédition d’Enchanter Fishing Charters.

Un porte-parole de la société a déclaré à FTW Outdoors que le poisson pesait 50 kilogrammes, ou 110 livres, sur une balance de bateau « non officielle ». Il a été libéré « pour se battre un autre jour » après que l’équipage a déterminé qu’il ne dépasserait pas le poids record actuel de 114 livres et 10 onces.

Selon l’International Game Fish Assn., le record est une égalité entre le sébaste à queue jaune capturé en 1984 et 1987, tous deux au large de la Nouvelle-Zélande.

L’IGFA répertorie l’espèce (Seriola lalandi lalandi) simplement sous le nom de limande à queue jaune (du sud). Les Néo-Zélandais les appellent communément carangues à queue jaune ou carangues.

L’espèce est présente dans les eaux chaudes au large de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, du sud du Brésil, de Sainte-Hélène et de l’Afrique du Sud.

Wright pêchait avec une ligne d’essai de 100 livres et des calmars frais pêchés la veille comme appât. La bataille a duré 35 minutes.

« Le clou du voyage est allé à Giovanni avec un cheval kingfish de 50 kg. C’est l’un des plus grands rois que j’aie jamais vu », s’est exclamé Enchanter Fishing Charters sur Facebook. « Ils ont également décroché quelques rois au-dessus de la barre des 40 kg et beaucoup d’autres allant de 25 kg à 30 kg, ce qui en fait des garçons très éprouvés et endoloris à la fin de la journée. »

La compagnie charter, spécialisée dans les voyages de plusieurs jours vers des destinations éloignées, se présente comme le « spécialiste des trois rois ».