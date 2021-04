«Capu» González a terminé son entraînement à Porto Rico en direction de Kissimmee ce samedi

Aguadilla, PUERTO RICO – Quelques jours après son retour sur le ring, le prometteur espoir poids plume d’Aguadilla (126 livres), Orlando «Capu» González (16-0, 10KO), a terminé sa préparation sur le sol portoricain, ceci en route vers le grand portoricain. Soirée Rican qu’il présentera Top Rank ce samedi 24 avril au Silver Spurs Arena de Kissimmee, en Floride.

“Dieu merci, j’ai déjà terminé la partie la plus importante de ma préparation ici à Porto Rico”, a déclaré González. «J’ai travaillé dur pour monter un grand spectacle pour mon peuple à Kissimmee. Je suis proche du poids et il ne me reste plus que quelques kilos. “

González, qui malgré la pandémie est resté actif avec trois victoires importantes en 2020, aura un test intéressant en huit rounds, lorsqu’il rencontrera le vétéran mexicain Juan «The Wolf» López.

“Je connais bien López”, a déclaré le gaucher portoricain. «C’est un adversaire fort, gaucher, mal à l’aise et avec beaucoup d’habileté. Ce sera un combat intéressant. La préparation a été de haut niveau, consciente du défi que je vais affronter. Un vétéran qui n’a rien à perdre et tout à gagner. Je vais faire mon travail, bien paraître et sortir avec la victoire. J’aurai mon public portoricain là-bas à Kissimmee, ce sera cette injection d’énergie dont nous avions tant besoin ».

Sans aucun doute, ce procès représente le début de la montée au sommet de la division poids plume, puisque «Capu» a déclaré que «nous allons d’abord gagner de manière convaincante sur López, ce qui est la première étape. Je tiens à préciser que je suis prêt à affronter le meilleur de la division. Ces rivaux qui ont quelque chose dont j’ai besoin. Je vais après ces sangles, ces positions dans les classements et enfin pour le titre mondial. Telle est ma mission et je vais la réaliser ».

L’Undercard sera le premier événement, depuis le début de la pandémie, que Top Rank a organisé avec un public présent.

González-López sera diffusé en direct à partir de 6h00 de l’après-midi sur ESPN +.

Photo: Victor Planas