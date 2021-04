“ Car Thing ” de Spotify prend CarPlay comme un lecteur multimédia intelligent à écran tactile

Spotify a officiellement lancé son nouvel appareil embarqué, «Car Thing». Le lecteur intelligent prend en charge les commandes vocales «Hey Spotify» ainsi qu’un bouton, un écran tactile et des boutons prédéfinis pour les commandes. Pour le lancement initial du produit, Spotify offre gratuitement Car Thing à un groupe limité d’abonnés Premium aux États-Unis.

Spotify a annoncé le lancement de son «nouveau lecteur intelligent» pour la voiture dans un communiqué de presse ce matin.

Actuellement disponible pour les utilisateurs éligibles aux États-Unis, Car Thing vous permet de lire votre audio préféré plus rapidement, de sorte que vous écoutez déjà cette chanson à succès ou le dernier épisode de podcast avant même de vous retirer de l’allée. Basculer entre vos fichiers audio préférés se fait sans effort, vous permettant de passer à autre chose dès que l’humeur se fait sentir.

Spotify souligne que son «objectif reste de devenir la première plate-forme audio au monde – pas de créer du matériel», mais qu’il vise à résoudre un problème qu’il a vu – beaucoup de ses utilisateurs «ratent une expérience d’écoute embarquée transparente et personnalisée».

Spotify dit qu’il n’essaie pas de rivaliser avec les systèmes d’infodivertissement embarqués, mais cela pourrait certainement être une alternative pour certains utilisateurs, même pour CarPlay et Android Auto. Car Thing n’offre pas de fonctionnalités en dehors de l’audio comme CarPlay, mais Spotify est toujours en lice pour une utilisation accrue dans les véhicules.

Notamment, Spotify Premium est nécessaire pour utiliser Car Thing. Les utilisateurs peuvent contrôler leur audio avec les commandes «Hey Spotify», le cadran physique, l’écran tactile et quatre boutons prédéfinis sur le dessus de l’appareil compact doté d’un écran de 4 pouces.

Détaillée par The Verge, Car Thing est plus ou moins une télécommande Spotify dédiée à votre voiture avec un écran et des microphones. Il doit être couplé avec votre smartphone / Spotify via Bluetooth pour la connexion de données. Ensuite, vous pouvez utiliser un câble Bluetooth, AUX ou USB pour vous connecter au système audio de votre voiture. Car Thing n’a pas de haut-parleur intégré lui-même.

Voici ce que vous obtenez dans la boîte:

Le temps nous dira si Car Thing offre une expérience plus convaincante que la simple utilisation de l’application Spotify avec votre smartphone (ou CarPlay) dans la voiture. Et un bon point d’Ashley Carman dans la critique de The Verge, le succès de Spotify avec Car Thing dépendra probablement de ce que les gens ressentent d’avoir un microphone Spotify toujours à l’écoute dans leur véhicule.

Spotify dit que Car Thing devrait coûter 79,99 $, mais offre gratuitement l’appareil à un nombre limité d’abonnés Premium aux États-Unis. Vous pouvez vous ajouter à la liste d’attente sur la page d’accueil de Car Thing ici.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: