Cara Buono, Clare Foley, Spencer List et William Sadler rejoignent l’horreur Sher Came From The Woods .

Cara Buono (Choses étranges), Claire Foley (Gotham), Liste de Spencer (Bon problème) et William Sadler (Bill & Ted affrontent la musique) sera vu ensuite dans le film d’horreur Elle est venue des bois.

Elle est venue des bois est basé sur le court métrage de Bloomquist 2017 du même nom. Il suit “le personnel d’un camp de nuit alors qu’ils évoquent une vieille légende le dernier jour de l’été 1987”.

Par date limite, le film a déjà terminé la production d’un tournage secret du réalisateur Erik Bloomquist avec un scénario de lui-même et de son frère Carson Bloomquist. Également en vedette dans le film sont Michael Park (Choses étranges) et Tyler Elliot Burke (Le punisseur).

“Après avoir planté la graine avec notre court métrage, nous sommes ravis de donner enfin vie à cette histoire pleine et vivante”, ont déclaré les frères Bloomquist dans leur annonce. “Elle vient des bois est un film d’horreur sur le passage à l’âge adulte enraciné dans les thèmes de l’héritage familial, les dangers de la pensée de groupe et les motivations derrière les histoires que nous racontons et les secrets que nous gardons.

Elle est venue des bois est développé et produit par Bloomquist’s Mainframe Pictures.

