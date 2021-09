Cara Delevingne et d’autres stars font des déclarations politiques au Met Gala

Nous considérons que ces vérités vont de soi, que tout grand tapis rouge verra inévitablement des déclarations politiques.

Et le Met Gala de cette année a certainement ouvert la porte aux A-listers pour qu’ils parlent franchement de leur idéologie, en utilisant le thème “En Amérique : un lexique de la mode” comme tremplin pour pousser au changement sociopolitique.

Le lundi sept. 13, coprésidents Timothée Chalamet, Billie Eilish, Amanda Gorman et Naomi Osaka a accueilli la crème de la crème à la soirée la plus élitiste de Manhattan. Cela signifie Cara Delevingne et Megan rapinoe mêlé aux femmes du Congrès de New York Alexandrie Ocasio-Cortez et Carolyn Maloney, et tous les quatre ont tous été inspirés à utiliser leurs vêtements de créateurs pour faire davantage une déclaration politique ainsi qu’une déclaration de mode.

Plus de participants au gala du Met – dont Billie, Saweetie, Tutoriels Nikkie et Dan prélèvement— Sensibilisation accrue aux droits LGBTQ, à l’autonomisation des femmes et à d’autres grands problèmes. Dan a même travaillé avec la marque de mode LOEWE pour faire un don à Visual AIDS, qui promeut la sensibilisation et l’éducation au sida, après avoir décidé de “célébrer l’amour queer” avec sa tenue audacieuse du Met Gala.