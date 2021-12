Caracas et Táchira, le classique moderne de la finale du football vénézuélien

06/12/2021 à 09:24 CET

.

Les Caracas et Deportivo Táchira Ils joueront un autre classique moderne pour définir le nouveau champion de football vénézuélien après avoir obtenu les deux premières places de la phase finale de l’hexagone A lors de la dixième et dernière journée du tournoi.

Les Caracas attaché contre lui Deportivo Lara (2-2) mais c’était suffisant pour aller en finale avec 18 points au tableau et aussi qualifié pour la phase de groupes de la Copa Libertadores 2022.

De son côté, le Deportivo Táchira a renoué avec la victoire contre Estudiantes de Mérida (2-0) atteignant la deuxième place de l’hexagone A et laissant Monagas battu contre le Deportivo La Guaira (2-0).

Ce sont d’autres titres que la journée laisse:

LA GUAIRA FRUSTRA FINALE DE MONAGAS

Le Deportivo La Guaira a empêché Monagas de disputer la finale de football vénézuélien en les battant 2-0 lors de la dernière journée.

Le match a bien commencé pour le Deportivo La Guaira, qui a ouvert le score à la 7e minute grâce à un but de José Alexander Riasco et Yohan Cumana a scellé la victoire avec un autre but à la 80e minute.

MÉTROPOLITAINES EN AMÉRIQUE DU SUD

Les Metropolitanos ont fait match nul contre Aragua (2-2) mais n’ont pas compliqué leurs plans de qualification pour la Copa Sudamericana 2022 en restant à la première place de l’hexagone B du tournoi avec 14 points.

Aragua a été supérieur pendant la première partie du match grâce à deux buts d’Alfredo Stephens et Diego García, respectivement aux minutes 4 et 28.

Cependant, en deuxième mi-temps, Metropolitanos s’est réveillé et à la 70e minute, Andrés Enrique Ferro a marqué le premier but de l’équipe, suivi de Juan Ernesto Mancín dans le temps additionnel.

TCHIRA RÉCUPÉRATION POUR LA FINALE

Le Deportivo Táchira, qui a été battu au neuvième match par le Deportivo Lara (2-1) a réussi à récupérer pour le dernier match et ainsi définir son classement pour la finale du football vénézuélien en battant Estudiantes de Mérida (2-0).

L’ailier gauche Freddy Góndola a été chargé de mettre le Deportivo Táchira en sécurité avec deux buts, le premier à la 19e minute, puis à la 40e.

De cette façon, l’équipe a obtenu son passage pour la finale ainsi que pour la phase de groupes de la Copa Libertadores 2022.

La finale de football vénézuélien se jouera le 11 décembre.