Caractéristiques, avantages et points de vigilance avant de souscrire au régime d’assurance maladie Super Top Up

Par Anuradha Sriram

La pandémie a gravement affecté le bien-être de nombreuses personnes et a vidé leurs finances. Les économies de la vie de nombreuses personnes ont diminué en raison des pertes d’emploi et des réductions de salaire, alors que les coûts médicaux ne cessent d’augmenter. Cela a généré un besoin, ainsi qu’une prise de conscience pour l’assurance maladie. Avant le début de la pandémie, un régime d’assurance maladie régulier aurait suffi. Mais compte tenu des frais engagés lors de l’hospitalisation, notamment la thérapie COVID, ce montant commence à sembler insuffisant. La couverture d’assurance que vous avez actuellement peut ne pas être en mesure de couvrir tous les frais d’hospitalisation encourus. Opter pour un niveau de couverture d’assurance maladie plus élevé est facile mais coûteux.

Une assurance santé super complémentaire est une solution pour se prémunir contre les futurs besoins de santé. Ce plan couvre les dépenses de santé sur une franchise globale annuelle qui est un montant prédéfini que le preneur d’assurance doit payer, comme indiqué dans votre plan super complémentaire. Après avoir atteint votre franchise, la police super complémentaire est activée pour les réclamations futures. Contrairement à un plan complémentaire régulier, il couvre les dépenses cumulées pendant la période de couverture.

Une franchise globale est un montant fixe payé pour les frais médicaux avant que votre assurance maladie n’entre en vigueur. Une fois que l’assuré a payé les pertes jusqu’à ce montant (ajouté cumulativement), l’assureur paie le reste des pertes pour la période annuelle sans demander le remboursement de l’assuré .

Caractéristiques et avantages de la police médicale super complémentaire

Couverture étendue : La police super complémentaire vous aide à étendre votre capital assuré/couverture de base (personnelle ou collective) avec une prime abordable

Payer les franchises une seule fois : L’assurance super complémentaire oblige le preneur d’assurance à payer la franchise une fois, mais à faire plusieurs réclamations chaque année. Ceci est possible jusqu’à épuisement de la somme totale garantie par le super plan de recharge. Il est important de noter que la couverture de votre régime de base doit être égale à la franchise établie dans votre régime super complémentaire.

La super recharge est personnalisable : Dans cette police, le preneur d’assurance choisit toute limite de franchise correspondant à sa police en cours et à la somme assurée. Augmentez la franchise, réduisez la prime pour le même capital assuré.

Somme assurée plus élevée : La limite de couverture des assurés peut être augmentée au-delà de leur plan d’affaires à une prime moindre. Cela garantit qu’ils ne sont jamais en deçà de la somme totale couverte.

Couverture pour les seniors : La prime des régimes d’assurance-maladie pour les personnes âgées peut être très élevée. Avec un plan super complémentaire, vous pouvez améliorer la couverture à une prime relativement inférieure.

Traitement dans les hôpitaux du réseau : Vous pouvez recevoir un traitement sans numéraire dans n’importe quel hôpital du réseau de votre assurance. Vous pourriez également être admissible au remboursement des frais.

Avantages fiscaux: En vertu de l’article 80D de la Loi de l’impôt sur le revenu sur la prime payée pour la police d’assurance maladie super complémentaire.

Autres bénéfices: La plupart des polices d’entreprise n’offrent pas de larges avantages en matière de couverture et de couverture contre les maladies graves. Mais avec une police super complémentaire, vous bénéficiez d’une couverture que vous ne pourrez peut-être pas obtenir via la police d’assurance maladie de votre employeur. Outre d’autres maladies, les polices médicales super complémentaires couvrent également les dépenses du traitement COVID-19.

Considérations importantes lors de l’achat

Lorsque vous achetez une couverture super complémentaire, assurez-vous de sélectionner la limite de franchise appropriée. Il s’agit de l’étendue de votre couverture d’assurance maladie normale. Vous devez également vérifier la liste des hôpitaux accessibles dans l’assurance super complémentaire. Ceux-ci peuvent différer de la liste des hôpitaux disponibles dans votre couverture régulière. Quelle que soit votre santé, vous ou votre famille subirez une urgence sanitaire à un moment donné. La première étape pour se préparer à de telles crises est d’avoir une couverture d’assurance maladie adéquate. Les super compléments sont un moyen rentable d’étendre la couverture fournie par l’assurance médicale. Ils sont assez bénéfiques, notamment dans les situations d’hospitalisation longue et/ou coûteuse.

(L’auteur est l’actuaire en chef, Aditya Birla Health Insurance)

