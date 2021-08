Caractéristiques commerciales ETH/USD Entre 3 000 $ et 3 500 $ ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Caractéristiques commerciales entre 3 000 $ et 3 500 $– 14 août

Il est inscrit dans le livre des records que le commerce ETH/USD représente entre 3 000 et 3 500 dollars sur quelques jours d’opérations commerciales. Il a également enregistré que la valorisation de la crypto se négocie à un taux de pourcentage d’environ -2,54.

Fonctionnalités commerciales entre 3 000 $ et 3 500 $ : ETH Market

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 3 500 $, 3 750 $, 4 000 $

Niveaux d’assistance : 2 750 $, 2 500 $, 2 250 $

ETH/USD – Graphique journalier

Le graphique quotidien ETH/USD que le commerce de crypto présente entre 3 000 $ et 3 500 $ sur quelques sessions jusqu’à présent. La formation de convergence de chandeliers entre ces points signifie que des transactions variantes ont lieu sur le marché. Tous les indicateurs pointent vers le nord sous la zone de négociation du marché alors que la ligne de tendance haussière prend le premier chemin suivi par l’indicateur SMA à 14 jours et que l’indicateur SMA à 50 jours leur joue un rôle de soutien pour se placer près de moins de 2 500 $. . Les oscillateurs stochastiques se sont déplacés de manière oblique vers le sud depuis la région de surachat, pointant vers le sud à la plage 40. Cela indique qu’il pourrait y avoir une certaine dévaluation des prix pendant un certain temps.

Quand y aura-t-il plus de volatilité alors que le commerce ETH/USD se situe entre 3 000 $ et 3 500 $ ?

Soit une cassure de 3 500 $, soit une panne à 3 000 $, une direction définie peut être en tant que caractéristiques commerciales ETH/USD entre elles. Un mouvement de prix légèrement à la baisse autour de la valeur inférieure qui s’avère entraîner un chandelier haussier complet poussera très probablement le mouvement du marché à franchir certaines résistances à la hausse. Mais, en attendant, la ligne de résistance immédiate peut ne pas facilement franchir, de sorte que le prix maintiendra la durabilité au-dessus dans un proche avenir.

À la baisse, le marché ETH/USD à 3 500 $ est très probable que les ours profiteront de tout éventuel arrêt au stand qui se produirait autour de lui. Un shoot-up agressif qui permet presque dans un temps proche un retracement dans le processus cédera la place à un ordre de vente. En passant par le 13e chandelier de trading haussier japonais, atteignant presque le creux de la ligne de support à 3 000 $, ce scénario de trading présumé pourrait ne pas se produire dans la situation commerciale actuelle.

Analyse des prix ETH/BTC

En comparaison, le commerce ETH/BTC présente de manière variée la capacité de tendance possédée par la crypto de base au détriment de la crypto de compteur. La ligne de tendance SMA à 14 jours est au-dessus de la ligne de tendance SMA à 50 jours, car la ligne de tendance haussière reste tracée dans une posture de soutien sous la ligne de tendance de la plus grande SMA. Les oscillateurs stochastiques se sont légèrement penchés en dessous de la fourchette de 80, ce qui suggère que la crypto de trading de base pourrait bientôt devoir réduire sa taille, associée à l’instrument phare de trading de comptoir.

