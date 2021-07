caractéristiques de cette sonnette sans fil et stockage en nuage

Ce modèle s’accroche directement au mur et se connecte aux smartphones et utilise votre communicateur Technologie Wi-Fi. Avec une finition bicolore où le métal est présent, exactement là où se trouve le bouton poussoir traditionnel. Un détail important est que l’intérieur comprend un batterie rechargeable c’est ce qui est utilisé pour qu’AZUZA fonctionne complètement (la durée dépasse six mois sans aucun problème).

L’une des options qu’offre cette sonnette lors de l’enregistrement vidéo est qu’elle est capable d’obtenir des images avec un qualité HD et comprend également des options de visualisation nocturne. Par conséquent, le fonctionnement de cette sonnette est complet et peut être utilisé à tout moment de la journée. Un détail important est que la détection de mouvement Il est inclus dans AZUZA, il est donc en batterie d’économie de sommeil et il est activé avant même que l’invité ne touche le bouton (si désiré et grâce à l’utilisation de paramètres dans l’application des appareils iOS et Androïd).

Ce qui rend la sonnette AZUZA différente

L’une des particularités est que les enregistrements réalisés avec cet accessoire peuvent être stockés dans le nuage, et cela est totalement gratuit (sans perdre la compatibilité avec la sauvegarde des informations sur les cartes SD, qui sont toujours utilisées). Le temps d’enregistrement qui peut être enregistré sans problème dans le service que nous avons mentionné est de trente jours, puisque la sécurité est totale puisque tout est crypté et qu’il est possible de le récupérer sans problème en cas de vol de la sonnette.

Intéressant est la possibilité de recevoir des notifications d’alerte si la détection de mouvement est active, qui peuvent être entendues sur l’interphone qui est inclus avec AZUZA et, également, une motivation est reçue sur le téléphone où l’application correspondante est installée (Même dans ce cas, vous avoir un accès direct à la caméra à tout moment). En ce qui concerne la qualité des enregistrements, le capteur intégré est de 2 mégapixels, il est donc même possible d’atteindre 1080p si les conditions le permettent – il y a donc beaucoup de détails avec un angle de 140 degrés et une ouverture focale de F : 2,8 pour acquérir une grande quantité de lumière.

Obtenez cette sonnette sans fil

En ce moment, il est sur Kickstarter, où il a déjà obtenu un financement et les expéditions sont prévues pour le mois de Mars 2020. Le prix d’AZUZA est serré, il suffit de s’en procurer un qui coûte 57 euros, ce qui en fait une excellente possibilité, d’autant plus qu’il propose un stockage cloud sans surcoût.