Caractéristiques des ensembles de pièces Mudrex : Investissez dans des crypto-monnaies comme des fonds communs de placement – Vérifiez les caractéristiques, les risques et les avantages

La plate-forme mondiale de gestion d’actifs cryptographiques Mudrex a lancé des « ensembles de pièces de monnaie », qui permettront aux investisseurs particuliers d’investir dans une variété de produits d’investissement cryptographiques de style fonds communs de placement. Une telle installation n’était auparavant accessible qu’aux HNI et aux institutions, a déclaré Mudrex dans un communiqué aujourd’hui.

Avec Coin Sets, Mudrex vise à poursuivre sa vision de simplifier l’investissement dans la cryptographie en créant un produit facile à utiliser pour les investisseurs de détail.

Que sont les ensembles de pièces ?

Les ensembles de pièces sont des paniers de jetons crypto basés sur un thème. Cela permettrait aux utilisateurs d’investir dans des idées qui, selon eux, contribueraient à accroître leur richesse à long terme. Par exemple, un ensemble de pièces appelé « DeFi 10 » est un panier des 10 meilleurs jetons DeFi. De même, un ensemble de pièces appelé « NFT » est un panier des 6 meilleurs projets NFT.

Les jeux de pièces ont été créés et gérés par des experts de l’équipe Mudrex. Mudrex s’occuperait également de l’allocation, de l’exécution des commandes et du rééquilibrage périodique pour rendre l’expérience utilisateur transparente, selon le communiqué.

Le produit aidera les investisseurs à gérer les risques potentiels en diversifiant leurs portefeuilles dans différentes crypto-monnaies.

Commentant le lancement de ‘Coin Sets’, Edul Patel, PDG et co-fondateur de Mudrex, a déclaré : « En tant qu’acteur mondial de premier plan dans le domaine de la cryptographie, Mudrex cherche constamment à faciliter et à simplifier l’investissement dans la cryptographie pour les nouveaux investisseurs. Coin Sets est l’un de ces produits qui permettra aux investisseurs d’atténuer les risques en diversifiant leurs investissements dans les crypto-monnaies.

« C’est un produit semblable à un fonds commun de placement avec un meilleur rapport risque-rendement. Le produit est conçu pour étendre la participation des détaillants aux investissements cryptographiques, organisé de manière appropriée pour les investisseurs qui considèrent les investissements cryptographiques comme une création de richesse à long terme », a-t-il ajouté.

L’annonce des ensembles de pièces vient en succession rapide de Mudrex clôturant son tour de table. Mudrex a récemment annoncé un tour de table de 2,5 millions de dollars dirigé par Nexus Venture Partners, avec la participation de Village Global, Kunal Shah, Anand Chandrashekharan et Anjali Bansal. La société avait précédemment levé 750 000 $ auprès de Y Combinator, de Better Capital, de Woodstock Fund et d’anges comme Nitin Sharma et Anupam Mittal.

La plate-forme Mudrex héberge actuellement 40 000 utilisateurs actifs. L’AUM s’élève à 15 millions de dollars avec un taux de croissance de 30% en glissement mensuel au cours des 10 derniers mois, a indiqué la société.

Mudrex dit avoir des utilisateurs de plus de 90 pays.

