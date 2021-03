Caractéristiques des meilleurs distributeurs de bière de 2021

26/03/2021

Un distributeur de bière est un produit qui vous permet de servir cette boisson comme si vous étiez dans un bar. Il existe différents types, étant les sphériques (la bière est ajoutée et distribuée par un robinet inférieur), ceux conçus pour les fûts ou les canettes et les verticaux, les plus demandés.

Pour acquérir la meilleure option, vous devez prendre en compte quelle est la modalité qui correspond le mieux à vos goûts personnels. Cependant, il est pratique que vous choisissiez les modèles en matériaux résistants tels que l’acier, compte tenu de l’utilisation continue que vous donnerez au produit.

Savez-vous ce que vous devez rechercher pour acheter l’un des meilleurs distributeurs de bière de 2021? Consultez nos recommandations pour bien faire votre achat.

Des conseils infaillibles pour choisir le distributeur de bière parfait

Au moment de la acheter des distributeurs de bière, vous n’êtes peut-être pas très clair sur la façon de bien choisir. Gardez à l’esprit les informations suivantes pour éviter de vous tromper:

Quelle est la capacité du distributeur? Il y a 2, 5 et 6 litres. Si vous aimez la bière, pas de problème; Si vous en aimez un en particulier, choisissez la contenance du format fût de votre marque préférée.L’utilisation que vous allez lui donner. Si vous prévoyez d’utiliser le distributeur de temps en temps, il est préférable d’investir dans un avec un fût de deux litres. Si vous le faites plus souvent, choisissez en conséquence.Avec ou sans pressurisé? Dans le premier cas, le tonneau contient déjà tout ce dont vous avez besoin pour déguster votre bière. Dans le second, vous avez besoin d’une bouteille de CO2 pour atteindre la pression correspondante. C’est une question de goût et du type de bière que vous allez consommer régulièrement.La température. Étant donné que nous comprenons que vous souhaiterez peut-être changer de marque de temps en temps, gardez à l’esprit la capacité de refroidissement. Idéalement, le produit doit atteindre une température inférieure à 5 degrés.Sa conception. Ils sont de toutes sortes. Essayez de choisir celui qui correspond le mieux au reste de la décoration de votre cuisine ou de votre jardin.Sa qualité. Même si le design extérieur a un élément décoratif, faites attention à l’utilisation de matériaux tels que l’acier inoxydable ou le plastique résistant. Tout est pour acheter un produit avec une longue durée de vie.

Maintenant que vous connaissez les clés d’un bon achat, consultez nos propositions pour clarifier les éventuels doutes que vous pourriez avoir à cet égard.

Deux propositions idéales

Passez en revue les caractéristiques de deux des distributeurs de bière les plus recommandés sur Amazon.

Projet parfait

Pour certains, c’est le meilleur distributeur de bière possible. Contient deux fûts de six litres de bière Leffe Blonde (le retour des fûts vous donne un crédit de 10 euros). Frissons à 3 degrés pendant un mois. Il est compatible avec jusqu’à 40 bières différentes, y compris celles produites par Budweiser, Lowenbrau ou Kwak. Vous transformerez votre maison en bar. Sa technologie interne vous offre des performances splendides. Il est facile à nettoyer et comprend un indicateur pour que vous sachiez combien de bière il vous reste. Si vous aimez la bière de qualité, appréciez cette magnifique option. Vous serez surpris par sa fiabilité.

Restauration royale

Il se trouve dans le groupe de meilleurs distributeurs de bière de 2021 grâce à sa compatibilité avec n’importe quel fût standard de cinq litres. Il refroidit jusqu’à 2 degrés, mais vous pouvez choisir une température allant jusqu’à 12 degrés pour les bières à boire tièdes. Son design est aussi basique qu’efficace. Il comprend les cartouches de CO2 pour que vous puissiez donner la pression que vous souhaitez à votre bière. Son bac collecteur est amovible et facile à nettoyer. Si vous cherchez un distributeur résistant à une utilisation continue et très simple d’utilisation, n’hésitez pas. C’est exactement ce que vous recherchez.

Le Sub Compact VB641810

Il est conçu pour contenir des fûts de deux litres de la plupart des marques de bière. Garde la bière dans des conditions optimales pendant deux semaines. Il parvient à refroidir la boisson à deux degrés et son utilisation est très simple grâce à son design traditionnel. Il est très résistant à une utilisation continue et présente une excellente relation entre le prix et la qualité.

Krups VB7008

Admet fûts de cinq litres des marques Pelforth Blonde, Affligem, Desperados et Heineken. Indique la température, la pression et la quantité restante. Sa poignée est amovible. Le bac collecteur est en acier inoxydable et vous pouvez le retirer, facilitant ainsi le nettoyage du produit.

Gadgy

Ce distributeur vertical Il vous suffit d’ouvrir son couvercle supérieur et de verser la bière de votre choix à l’intérieur. Après l’avoir fermé hermétiquement, vous pourrez déguster jusqu’à 2,5 litres de votre boisson préférée en parfait état et température, car il comprend un réservoir inférieur de 1,1 litre de capacité qui doit être rempli de glace.

Klarstein Skal Black Edition

Pense pour fûts de cinq litres. Il comprend trois cartouches de CO2 qui augmentent la pression de la bière. Il est fait en noir avec une bordure dorée. Il comprend un écran led et la possibilité d’utiliser une glacière qui fonctionne avec 1,2 litre d’eau. Fabriqué en acier inoxydable, c’est l’un des distributeurs qui vous permet de déguster de la bière comme si vous étiez dans votre bar préféré.

H.Koenig BW1880

C’est un poignée spécifique pour fûts de cinq litres. Garde la bière au frais pendant 30 jours. Permet de sélectionner la température entre 2 et 12 degrés. Sa base est antidérapante, vous pouvez donc l’installer plus facilement. Il a une puissance de 65 watts. Il comprend un écran LED pour connaître l’état de la bière à tout moment.

Savez-vous déjà quel distributeur de bière vous allez acheter? N’abandonnez pas cette alternative et profitez de la bière au maximum que vous préférez servi comme vous le souhaitez.

