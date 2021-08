Caractéristiques détaillées de Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl

Nintendo a publié aujourd’hui un tas d’informations concernant les fonctionnalités, les options de personnalisation et plus encore à venir sur Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl.

Lors d’un stream aujourd’hui, Nintendo a annoncé à quoi s’attendre de Pokemon Diamant Brillant et Perle Brillante, avec des nouvelles sur la personnalisation, un Underground remanié et un jeu de rythme amusant.

L’un des changements apportés aux jeux avec la version mise à jour est que l’Underground a été remanié. Désormais appelé Grand Underground, dans ce vaste monde souterrain qui s’étend sur toute la région de Sinnoh, vous pourrez visiter et participer à des activités telles que déterrer de précieux trésors et des fossiles de Pokémon, ou créer votre propre base secrète.

Vous pouvez également visiter des endroits appelés Pokemon Hideaways, où vous pouvez trouver des Pokémon qui vivent dans une variété d’environnements différents. Ces Hideaways viennent avec différents terrains et différents Pokémon vivant dans chaque type d’environnement. Certains de ces Pokémon ne peuvent être trouvés que dans ces cachettes.

Certains murs du Grand Underground peuvent également être creusés à l’aide d’un marteau et d’une pioche. En les creusant, vous pouvez trouver des objets utiles et des fossiles de Pokémon précieux, ainsi que de nouvelles statues Pokémon qui ont été ajoutées à ces jeux.

Vous pouvez également utiliser un objet appelé Digger Drill pour vous construire une base secrète et personnaliser l’endroit avec les statues Pokémon que vous trouvez.

Il est également possible de partir à l’aventure à plusieurs dans le Grand Underground. Vous pouvez également creuser pour des fossiles avec d’autres dresseurs.

Quelque chose d’autre qui revient dans le jeu suit Pokemon. Ici, les créatures mignonnes se promèneront avec vous une fois que vous aurez progressé dans le jeu jusqu’à un certain point. Vous ne pouvez avoir qu’un seul Pokémon marchant avec vous, mais n’importe quel Pokémon peut vous accompagner.

Si cela ne suffisait pas, vous pouvez également faire un spectacle dans le jeu avec votre Pokémon.

Appelés Super Contest Shows, ceux-ci sont organisés par quatre artistes et leurs Pokémon, qui travailleront tous ensemble pour montrer leurs compétences en performance. Pendant le spectacle, vous pouvez vous habiller avec votre tenue préférée et votre Pokémon dansera. Ces spectacles sont divisés en cinq catégories au sein de chacun sont plusieurs rangs. Pendant la performance, vous serez jugé sur la base d’une évaluation visuelle, d’une évaluation de danse et d’une évaluation de mouvement. Vous pouvez recevoir des Hype Points en fonction de vos évaluations, et si le total combiné des Hype Points des quatre artistes atteint un score cible, le spectacle sera déclaré un succès.

En ce qui concerne la personnalisation, vous pourrez utiliser Capsule Decoration pour créer des effets. Cela peut être utilisé pour placer des autocollants pour personnaliser les effets qui apparaissent lorsque votre Pokémon sort de sa Poke Ball pour des batailles ou des spectacles de super concours. Il existe plus de 90 autocollants différents, vous pouvez personnaliser vos capsules à billes avec des effets tels que des pétales de fleurs scintillants ou des flammes vacillantes.

Vous pouvez placer jusqu’à 20 autocollants sur une capsule de balle, et ceux-ci peuvent être achetés dans les magasins, mais vous pouvez également les obtenir en battant les leaders de gym ou en terminant des spectacles de super concours réussis.

En parlant de personnalisation, vous pouvez également personnaliser votre apparence dans le département des vêtements en achetant et en changeant de tenues au Metronome Style Shop à Veilstone City.

L’interaction avec les autres sera également un facteur dans le jeu, et vous pourrez le mélanger avec des entraîneurs du monde entier. Cela se produira dans la salle de l’Union où vous pourrez combattre ou échanger des Pokémon avec d’autres dresseurs via une communication locale ou une communication en ligne.

Il y a aussi une salle locale où les entraîneurs peuvent se réunir en utilisant la communication locale pour profiter des échanges, des batailles et d’autres activités. Il existe également une salle unique pour les joueurs du monde entier appelée Global Room, où vous pouvez vous connecter avec d’autres via une communication en ligne.

Et enfin, en tant que bonus spécial d’achat anticipé, vous pouvez recevoir un œuf de Manaphy à utiliser dans Brilliant Diamond ou Shining Pearl.

Vous pouvez recevoir votre œuf en choisissant « Obtenir via Internet » dans la fonction Cadeau mystère du jeu jusqu’au 21 février 2022. En le mettant dans votre groupe et en le transportant dans votre aventure dans la région de Sinnoh, vous pourrez faire éclore l’œuf et gagner Manaphy comme compagnon.

De plus, si vous quittez Manaphy avec la pépinière Pokémon, vous obtiendrez un Phione. Si vous mettez à la fois Manaphy et Idem dans la pépinière Pokémon, vous trouverez un œuf qui éclora en Phione si vous le transportez avec vous pendant vos aventures.

Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl sortiront sur Switch le 19 novembre et les jeux devraient être connectés à Pokemon Home en 2022.

Les jeux sont des remakes des originaux Diamond et Pearl qui ont été publiés en 2007. Dans ceux-ci, vous pouvez choisir Chimchar, Piplup ou Turtwig comme Pokémon de départ et l’histoire originale a été fidèlement reproduite, et les jeux seront faciles- à comprendre et à jouer comme la série Pokemon moderne, selon Nintendo.

Et, comme la plupart des jeux Pokemon, chaque version comportera des créatures exclusives à l’option choisie. Comme, Dialga est la vedette légendaire de Diamond, et Palkia honore Pearl. De plus, Cranidos et Stunky seront exclusifs au premier tandis que Shieldon et Glameow seront exclusifs au second.