caractéristiques, différences et prix entre leurs modèles

S’il y a quelque chose que le Montre Apple a réussi à contribuer à l’évolution du monde technologique est son utilité. Quiconque achète l’une des montres intelligentes d’Apple sait qu’il achète plus qu’un appareil pour voir l’heure. Ceux de Cupertino ont réussi à sortir de leur manche en 2015 une montre complète à la hauteur de leur parole.



Parce que S’il y a une chose qui peut le définir, c’est la polyvalence. L’investissement réalisé en vaut la peine, car ce sont des appareils qui servent de GPS, pour visualiser les notifications, surveiller notre sol et notre santé, ainsi que pouvoir être utilisés comme moyen de paiement ou comme substitut du téléphone.

Voyons quels sont les différents modèles d’Apple Watch que vous pouvez acheter dès maintenant, leur caractéristiques, différences et prix, tout pour que votre achat soit le plus réussi possible.

Apple Watch, ses modèles et ses fonctionnalités

Apple Watch série 3

Bien qu’elle ait été lancée en 2017, c’est une montre entièrement valide. En fait, sa conception a servi de base aux générations suivantes. Il a l’ancienne taille de cadran, qui n’est plus utilisée, de 38 mm pour les femmes et de 42 mm pour les hommes. C’était le premier appareil à devenir indépendant de l’iPhone, puisque vous pouvez l’acheter avec la connectivité LTE, mais pas en Espagne, et cela vous permet de l’utiliser sans avoir le téléphone à proximité. Il a l’écran Retina toujours reconnaissant.

Il a toutes sortes de notifications de notification, y compris celles de fréquence cardiaque. Idéal pour les personnes qui ne veulent pas dépenser beaucoup pour leur nouvelle montre, car partie d’un prix de 219 euros sur le site Web du fabricant, et c’est une option qui répond aux besoins des utilisateurs de toute nature. Non seulement c’est une montre de compétition, mais elle n’a pas encore pris de retard en termes de performances.

Apple Watch SE

Sous l’acronyme SE se cache une merveille de montre à écran rétine, celle qui offre la plus haute qualité de vision. Lancé cette année 2020 Avec l’Apple Watch Series 6, c’est l’alternative la moins chère au produit phare de la marque californienne. Elle a tout ce qu’une montre avec ces caractéristiques devrait avoir, à l’exception de la fonction électrocardiogramme, bien qu’elle ait la fonction de détection de chute, idéale pour les personnes âgées.

On peut dire que c’est l’option bon marché pour tous ceux qui veulent une smartwatch entièrement mise à jour. Les tailles d’écran sont de 40 et 44 mm, qu’il s’agisse d’un poignet de femme ou d’homme. Le châssis est en aluminium, qui est généralement assez résistant et l’écran aura le système Always on dans une future mise à jour, il restera donc toujours allumé sans que la batterie ne souffre trop. Vous pouvez le trouver à partir de 299 € dans sa version la plus basique, et 349 € si on choisit la connectivité LTE, ce qui permet utilisez-le comme un téléphone même avec l’iPhone hors de portée.

Apple Watch série 6

Nous sommes arrivés au modèle vedette qui a été présenté lors de la keynote de septembre. C’est une évolution d’un modèle totalement réussi, comme l’Apple Watch Series 4 et qui a eu une révision minime l’année suivante avec la Series 5. Dans ce cas, nous parlons de la montre totale, disponible dans les tailles 40 et 44 mm poignet et dispose d’une large batterie de ressources dédiées à la santé, la grande préoccupation des développeurs Apple. Plusieurs fois, il a été montré à quel point l’Apple Watch est capable de sauver des vies.

Si l’Apple Watch Series 4 incluait la possibilité d’effectuer un électrocardiogramme avec une précision médicale, dans cet appareil l’oxymètre et la détection des chutes ont été ajoutés, grâce à un système de capteur avancé. Évidemment, c’est un appareil également disponible avec une connexion LTE, vous pouvez donc oublier l’iPhone à tout moment. Le prix de départ est 429 € si on choisit l’option GPS seul et avec un boîtier en aluminium, soit 529 € si on l’achète avec l’option LTE, passant à 779 € si l’on change le boîtier en aluminium pour celui en acier ou 879 € s’il est en titane, le matériau le plus résistant. L’investissement dans cet appareil, quel que soit son prix, est plus que justifié.

Autres modèles

Apple commercialise également l’Apple Watch Series 6 dans sa variante Hermès, la prestigieuse firme de mode française. Dans ce cas, le boîtier de la montre est toujours acier inoxydable ou titane, marquant la différence dans les bracelets en cuir distingués que nous pouvons choisir. Nous ne parlons pas seulement d’une montre, mais d’une déclaration de principes et de bon goût, puisque les montres de cette ligne acquièrent une dimension particulière.

Quoi qu’il en soit, le Montre Apple C’est l’appareil ultime pour ceux qui veulent tout avoir à leur poignet. Ils permettent à la fois d’enregistrer nos entraînements sportifs, de répondre à une notification WhatsApp ou de lire un e-mail. Le sentiment de liberté que ce type d’appareil donne si nous le choisissons avec la version LTE, qui nous fait nous passer du téléphone, convient très bien aux moments où notre mobile n’est pas disponible, comme lorsque nous sortons pour faire du sport ou train. L’Apple Watch continue de dominer la gamme des appareils portables de toutes les marques, car il s’agit de la smartwatch la plus imitée au monde.