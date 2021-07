caractéristiques et prix de cet accessoire

Sur le papier, on pense toujours qu’un appareil de ce type est destiné à être utilisé par des instances officielles ou, à défaut, qu’il est quelque chose avec lequel les petits de la maison s’amusent. Mais, en réalité, ce n’est pas le cas car ils offrent des options d’utilisation avancées pour communiquer et, pour cela, dans Xiaomi Gigabee Smart Walkie Talkie ils sont inclus options de connexion qui ne sont pas exactement mineurs. Un exemple de ce que nous disons est que cet appareil inclut l’accès au réseau 4G, il est donc capable d’envoyer des messages dans presque toutes les situations et il est même possible de passer des appels vocaux.

Sans perdre la fonction de communication standard des talkies-walkies, qui permet le contact avec des modèles compatibles utilisant la même fréquence (nous parlons de plusieurs kilomètres), le nouveau produit de la société asiatique comprend Wifi. Ceci, qui permet des options d’utilisation avancées en ajoutant l’utilisation de GPS, permettent à un ensemble solide de communiquer de toutes les manières possibles. Il est même possible d’effectuer des actions qui nous sont très courantes dans les produits de ce type -comme par exemple pouvoir envoyer un emplacement à localiser-. L’un des accessoires Xiaomi les plus utiles à utiliser en montagne.

Xiaomi Gigabee Smart Walkie Talkie arrive avec une grande autonomie

C’est une caractéristique qui est toujours importante dans un appareil conçu pour être utilisé dans des conditions de mobilité, et les heures d’utilisation de ce nouveau du fabricant asiatique peuvent atteindre jusqu’à 40 heures réuni toutes ses fonctions, on parle donc d’une excellente autonomie. Soit dit en passant, un excellent détail que ce produit offre est que le port de charge est de type USB type C, vous pouvez donc utiliser le chargeur de smartphone sans aucun problème.

Concernant le design proposé par Xiaomi Gigabee Smart Walkie Talkie, c’est assez positif, car il offre des dimensions qui tient parfaitement dans la main comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus. De plus, il ne manque pas d’un écran couleur IPS de deux pouces sur lequel on peut voir des données pertinentes comme les fréquences utilisées et même de petits SMS. Dans la zone médiane il y a quatre boutons qui vous permettent de configurer et de choisir les options d’utilisation, et celle du bas est l’endroit où se trouve le microphone, qui est très sensible et capable d’éliminer les bruits ambiants.

Prix ​​de ce nouveau talkie-walkie avancé

Avec possibilité de créer groupes Pour la conversation, sur invitation, et la possibilité de passer des appels vers les smartphones grâce à la compatibilité 4G, il est possible de faire des alertes SOS avec Xiaomi Gigabee Smart Walkie Talkie. Le nouveau produit peut déjà être obtenu en Chine, dans d’autres régions il reste à voir s’il arrivera… mais il est toujours possible de recourir aux importations, et le prix est de 399 yuans, ce qui reste la monnaie 51 euros.