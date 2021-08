Caractéristiques et prix du nouveau flagship de la firme

08/10/2021

Le à 15h35 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Comme nous le disions il y a quelques jours, Xiaomi allait organiser aujourd’hui un événement très spécial, notamment celui qui allait relancer la gamme Mon MÉLANGE, qui a disparu pendant un certain temps après cela Mon MIX Alpha. Au cours de l’événement, la société a détaillé les caractéristiques de la Mon MIX 4, qui juste en regardant la fiche technique, nous pouvons voir qu’il s’agit de l’un des appareils Xiaomi les plus haut de gamme.

Parmi les caractéristiques les plus remarquables du terminal, on trouve un Panneau AMOLED de 6,67 pouces à résolution FHD + Oui Fréquence d’affichage 120 Hz. Ce panneau prend en charge HDR10+ et Dolby Vision. De plus, il est protégé par Verre de gorille Victus, la dernière version de la technologie qui protège ledit panneau. En termes de matériel, l’appareil comprend les Snapdragon 888 Plus, version améliorée du meilleur processeur de Qualcomm. Et ce ne serait pas un bon terminal s’il n’incluait pas un bon système de caméra. Dans ce cas précis, le Mi MIX 4 dispose d’un système de trois caméras arrière, intégrant un Capteur principal 108MP, un périscope téléobjectif 8MP et un grand angle 13MP. De plus, il comprend également un Caméra frontale 20MP cachée sous l’écran, donc ça ne sera pas vu à l’œil nu et ça nous aidera à avoir une façade avec tout l’écran. Avec un capteur d’empreintes digitales optique à l’écran, l’appareil contient également un Batterie de 4 500 mAh compatible avec Charge rapide 120W, que nous chargera le téléphone à 100% en seulement 15 minutes. Il dispose également d’une charge sans fil de 50 W.

Le Xiaomi Mi MIX 4 Il arrivera bientôt dans les magasins, même si pour l’instant, il ne le fera qu’en Chine. Il a des versions de jusqu’à 1 To de stockage interne et 12 Go de RAM, en commençant à partir de 657,90 € pour changer. Il n’y a pas encore de détails sur son arrivée en Occident, il faudra donc être attentif pour en savoir plus. Vous pouvez trouver plus de détails via le site officiel de Xiaomi.