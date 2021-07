Caractéristiques techniques clés à surveiller sur le Huawei MateBook 14 et le MateBook D 15 i3

OFFRE SPÉCIALE

(Crédit image : Huawei)

Lorsque vous achetez l’un de ces ordinateurs portables, vous bénéficiez d’une garantie de service VIP de collecte, de réparation et de retour de deux ans avec une assistance technique en ligne 24h/24 et 7j/7. évalué à R1, 299.

Obtenir le

Huawei Matebook 14 pour R24 ​​999

ou la

Huawei MateBook D15 i3 pour seulement 10 999 R.

Disponible à l’achat sur Vodacom, Telkom, Incredible Connection, MTN, Takealot ou sur la boutique en ligne Huawei. Ces deux ordinateurs portables sont livrés avec le sac à dos Huawei premium, la souris Bluetooth Huawei et le service VIP Huawei. évalué à R2,997. Les conditions générales s’appliquent.

Un écran décent est un facteur clé

Dans notre monde de plus en plus centré sur la technologie, savoir repérer un bon ordinateur portable est une compétence importante. Si vous avez des frères et sœurs plus jeunes, voici une opportunité d’élargir leurs connaissances techniques. Commencez par leur expliquer l’importance d’un écran décent.

Le Huawei MateBook 14 dispose d’un écran 2K Huawei FullView avec option multi-touch. Cela permet aux utilisateurs d’interagir avec l’appareil de manière précise, libre, fluide et intuitive. Le Huawei MateBook 14 présente également le rapport hauteur/largeur signature 3:2, ce qui signifie qu’il fait trois unités de large pour deux unités de largeur (les unités sont des pixels).

Le Huawei MateBook 14 a un écran sans lunette avec un rapport écran/corps élevé de 90 %. Une lunette comprend tout ce qui se trouve à l’avant de l’ordinateur portable, comme l’appareil photo. Cependant, avoir une lunette réduite signifie plus d’écran, ce qui est excellent surtout pour une machine mince comme le Huawei MateBook 14. Le MateBook D 15 i3, d’autre part, dispose d’un format d’image 16:9 et d’un appareil photo encastré. Les cadres supérieur et latéraux ne mesurent que 5,3 mm d’épaisseur, ce qui donne un rapport écran/corps de 87 %. Le Huawei MateBook D 15 i3 dispose d’un écran IPS FHD 1080p de 15,6 pouces avec protection antireflet, tout en offrant un grand angle de vision de 178°, pour un affichage clair et éclatant.

(Crédit image : Huawei)

Batterie puissante et longue durée de vie

Lorsqu’il s’agit de charger un appareil, les frères et sœurs plus jeunes ne sont généralement pas connus pour donner la priorité à cela. Pensez au nombre de fois où ils ont oublié de recharger leurs téléphones portables avant de partir en voyage en famille. Ainsi, la possibilité qu’ils fassent la même chose avec leurs ordinateurs portables est élevée. Mais, grâce à la durée de vie de la batterie de 11 heures du MateBook 14, ce ne sera pas un problème.

Le Huawei MateBook 14 compact dispose d’une batterie de 56Wh (valeur nominale). Afin d’emballer une si grosse batterie dans le petit châssis, Huawei a dû soigneusement planifier la façon dont chaque composant interne était placé dans l’ordinateur portable, en s’assurant qu’il y avait suffisamment d’espace pour la batterie. Le Huawei MateBook 14 dispose également d’un système auto-développé pour la gestion intelligente des économies d’énergie, la gestion des processus et la gestion des applications en arrière-plan. Le système peut allouer automatiquement et intelligemment des ressources aux applications sur la base de l’analyse des comportements des utilisateurs. Une durée de vie plus longue signifie que vous et vos jeunes frères et sœurs pouvez lire des vidéos 1080P sur votre ordinateur portable jusqu’à 14,7 heures. Vous pouvez également les aider à faire leurs devoirs pendant 13,6 heures ou à parcourir des pages Web pendant 10,7 heures.

Pour une expérience plus sans fil, vous adorerez le Huawei MateBook D 15 i3, qui utilise un chargeur USB-C de 65 W avec des câbles détachables, ce qui rend le chargeur beaucoup plus portable. Il peut également être utilisé pour charger d’autres smartphones et tablettes Huawei équipés d’un port USB-C. De plus, le câble prend en charge la transmission de données.

(Crédit image : Huawei)

Performance rapide et compétente

Un ordinateur portable rapide est le premier prix car personne n’aime travailler sur une machine lente, surtout lorsque vous êtes occupé à faire des devoirs ou à rattraper votre retard sur votre série préférée. Le processeur Intel Core de 11e génération du Huawei MateBook 14 permet à l’ordinateur portable d’être plus réactif et efficace pour les tâches de productivité telles que les conférences virtuelles. En plus de la mise à niveau du processeur, le Huawei MateBook 14 est équipé de jusqu’à 16 Go de RAM double canal. Avec son énorme mémoire, se soucier du stockage appartiendra au passé. Le Huawei MateBook D 15 i3 est tout aussi impressionnant, grâce à son processeur Intel qui lui garantit des performances optimales dans diverses activités, que vous l’utilisiez pour le travail ou les loisirs.

Multitâche facilement

Le Huawei MateBook 14 et le Huawei MateBook D 15 i3 offrent tous deux une toute nouvelle façon d’interconnecter via Huawei Share. Si vous déplacez constamment des fichiers entre des appareils Windows et Android, Huawei Share permet une expérience plus connectée, facilitant le transfert de données sans avoir besoin de câbles encombrants ou de logiciels tiers. La collaboration multi-écrans, une fonction de Huawei Share, rend cette expérience encore plus simple et plus intégrée.

Habituellement, les frères et sœurs plus jeunes sont ceux qui prennent le pouls des dernières tendances technologiques, mais laissez votre connaissance du Huawei MateBook 14 et du Huawei MateBook D 15 i3 vous mettre en lumière pour une fois.

(Crédit image : Huawei)

