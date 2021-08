Caractéristiques techniques Moderniser la nouvelle garde-robe de travail – WWD

Confort, confort et encore plus de confort – c’est ce qui va définir la garde-robe pour les gars qui retournent au bureau cet automne.

Après avoir passé plus d’un an à camper à la maison en pantalons de survêtement et shorts – avec une chemise plus habillée pour toutes ces réunions Zoom – les hommes exigent de la flexibilité à la fois dans leur garde-robe et leur vie professionnelle. Avec la variante Delta obligeant certaines entreprises à retarder le retour des travailleurs jusqu’à la fin de l’année et d’autres permettant un horaire hybride, les garde-robes devraient également être flexibles.

L’époque des costumes ajustés et ajustés, des chemises habillées en coton et des cravates est révolue pour la plupart des hommes. Au lieu de cela, ils optent pour des chemises et des pantalons extensibles, résistants aux rides, absorbant l’humidité et autres attributs de performance auxquels ils se sont habitués dans leurs vêtements de sport au plus fort de la pandémie. Mais ils doivent avoir l’air professionnel et poli en même temps.

Ces demandes sont prises en compte par de nombreuses marques vers lesquelles elles se sont tournées pendant la crise sanitaire, qui étendent leur portée pour offrir une alternative plus adaptée.

Doug Wood, PDG de Tommy Bahama, a déclaré : « Le monde entier est maintenant décontracté, et si un gars va quelque part, il veut se sentir cool et bien paraître. Même en 2019, avant la pandémie, nous avions constaté une évolution vers la performance. » Il a attribué à Lululemon le mérite d’être à l’avant-garde de ce mouvement pour « amener la performance dans le sport ».

Prenant une page de ce livre de jeu, Tommy Bahama a mis sur le marché sa propre version avec sa collection IslandZone, qui comprend des pantalons et des hauts performants, ainsi que des pièces telles que le blazer Boracay, le polo Delray Fronds, le sweat-shirt à fermeture éclair Tobago Bay et même sa signature. chemises de camp dans des couleurs unies plus sobres.

Le client répond. Wood a déclaré que l’article le plus vendu de la marque est le polo Palm Coast de la collection IslandZone, fabriqué à partir de polyester recyclé et proposé en 19 couleurs. Parmi les autres best-sellers, citons un demi-zip à manches longues.

Parmi les nouvelles pièces qui attirent les fans, citons le short de performance Chip Shot IslandZone – le deuxième article le plus vendu de la marque – qui offre des caractéristiques extensibles et techniques dans une silhouette élégante. “Notre [customers] recherchent l’élasticité et la performance de leurs bas », a-t-il déclaré. «Et quelque chose qui est décontracté mais qui a l’air bien et qui fonctionne. Nous avons affronté cela avant COVID-19 et maintenant c’est tout ce qu’il veut. »

En conséquence, Tommy Bahama a réussi à bien se frayer un chemin à travers la pandémie. Wood a déclaré que l’entreprise s’était penchée sur les années de récession en 2008 et 2009 pour tirer des leçons et avait travaillé dur pour “s’assurer que nous avions une marque forte lorsque les clients reviendraient”. La marque a également pu faire l’inventaire qu’elle avait constitué lors de la fermeture de ses magasins au printemps dernier et approvisionner ses boutiques en produits frais cette année.

Cela a également servi de bonne couverture contre les problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement auxquels l’industrie est confrontée. “Il n’y a personne qui ne rencontre pas de problèmes”, a déclaré Wood. Avec COVID-19 provoquant la fermeture ou la réduction d’usines dans d’autres pays et des retards importants dans l’expédition, les entreprises font de leur mieux pour s’adapter en commandant plus tôt et en réduisant les stocks. « Si vous remontez à février 2020, nous ne savions pas dans quelle tempête nous nous dirigions », a déclaré Wood. « Mais nous travaillons sept jours sur sept avec nos usines, nous pensons donc que nous serons en forme pour les vacances. »

Le Rhône a également bénéficié de la nouvelle garde-robe de travail alors que la marque dépasse ses racines dans les vêtements de sport pour offrir plus d’options à ses clients.

Looks de la collection Commuter de Rhône.

« Aujourd’hui, les hommes se concentrent plus que sur toute autre chose sur le confort », a déclaré Nate Checketts, PDG et cofondateur de Rhône. « Au fur et à mesure que les gens commenceront à réintégrer le bureau, il y aura un horaire de travail plus flexible et un environnement de travail plus confortable – et notre « uniforme » doit correspondre à notre nouvelle vie professionnelle. »

Entrez dans la Collection Banlieue. “Ces tendances ont commencé il y a trois ou quatre ans et la pandémie ne fait que l’accélérer”, a déclaré Checketts. “Quand je vois quelqu’un dans une chemise de ville moulante en coton qui démange, je me sens désolé pour lui.”

Au lieu de cela, la chemise Commuter ressemble à une chemise boutonnée traditionnelle, mais elle est légère et offre une élasticité dans les quatre sens, une libération naturelle des rides et une évacuation de l’humidité. Idem pour le pantalon et le short Commuter.

“Oubliez les vendredis décontractés, vous pouvez vous en sortir toute la semaine maintenant”, a-t-il déclaré. « Donc, tout aujourd’hui doit offrir une plus grande flexibilité pour le nouveau lieu de travail. »

Checketts a déclaré que la chemise habillée Commuter n’avait même pas fait partie du top 20 des articles les plus vendus de la marque avant la pandémie, mais depuis mai, elle a toujours atterri dans les trois à cinq premiers chaque semaine. “L’année dernière, tout était axé sur les vêtements de détente et les vêtements de sport”, a-t-il déclaré, “mais cette année, tout tourne autour de la ligne Commuter.”

Rhône cherche à attirer encore plus d’hommes vers sa marque en mettant davantage l’accent sur la collection dans tous ses canaux de commercialisation. “Nous disons aux gars qu’il existe une option entre un t-shirt et une chemise de ville en coton qui démange et qu’il existe de nombreuses façons d’avoir l’air professionnel tout en étant à l’aise.”

Joe Kudla, fondateur et PDG de Vuori, a également adopté ce qu’il appelle « les déplacements domicile-travail, c’est-à-dire les loisirs au travail. Notre activité dans cette catégorie explose et nous voyons l’opportunité de [quadruple sales] au cours des trois prochaines années. Si les hommes n’étaient pas déjà dans le confort et les loisirs avant, ils le sont maintenant.

Le MetaPant de Vuori

Pour Vuori, cela signifie des pantalons qui bougent et qui sont respirants mais qui ont l’air suffisamment beaux pour répondre aux exigences d’un lieu de travail hybride. “Notre activité est ancrée dans le fitness, mais les vêtements de sport techniques pour le bureau ou le terrain de golf se développaient même avant la pandémie”, a-t-il déclaré. “Et il augmentera au nord de 30% au cours des trois prochaines années.” Le produit « d’ancrage » de Vuori est son MetaPant à 98 $, une silhouette classique à cinq poches dans un matériau tricoté qui « se porte comme un tissé. Cela représente une très grosse affaire pour nous.

Dans les hauts, c’est le tissu Strato doux et anti-humidité que la marque utilisait à l’origine dans les t-shirts qui a été étendu aux polos, qui, selon Kudla, est devenu le haut de voyage le plus populaire de la marque. Vuori propose également une chemise boutonnée à manches longues Ace dans un piqué de performance qui fonctionne bien avec un pantalon habillé.

À l’avenir, le plan est d’offrir plus de chinos, de chemises boutonnées et de polos, ainsi que des quarts et demi-zips en tissus techniques pour répondre à la demande. Cela aidera également à remplir les magasins que l’entreprise va déployer. Déjà à neuf unités, Vuori prévoit d’avoir 14 magasins en activité d’ici la fin de l’année et d’en ajouter 15 à 20 l’année prochaine, dont un flagship à SoHo.

Brian Berger, fondateur et PDG de Mack Weldon, qui a commencé comme une marque de sous-vêtements, a également constaté un intérêt accru pour les options plus habillées de la marque.

Mack Weldon s’est étendu bien au-delà des sous-vêtements au cours des dernières années.

La marque prévoyait d’introduire un nouveau chino technique en avril 2020, mais lorsque la pandémie a frappé, Mack Weldon a freiné. “Cela allait être notre troisième introduction majeure aux fonds, mais nous l’avons mis de côté”, a-t-il déclaré. Bien que la marque ait discrètement mis le Maverick, avec sa coupe ajustée et épurée et son tissu extensible, sur le site Web, ce sont les sweats et les vêtements de détente de Mack Weldon qui sont devenus ses produits phares pendant la crise sanitaire.

Plus récemment, les choses ont changé et les “produits intelligents et décontractés” de la marque ont connu “une véritable augmentation de la demande”, a déclaré Berger.

Le site Web de la société comporte une section consacrée à The Operator, qui s’adresse aux travailleurs, avec des chemises oxford, des polos, des shorts et des pantalons chino, des gilets matelassés, des sous-vêtements et des chaussettes avec des caractéristiques techniques.

“Il y a une généralisation de la précarité en cours et les vêtements de style de vie innovants et infusés de technologie domineront la journée”, a-t-il déclaré. « C’est un look moderne et net qui n’est pas nécessairement un costume, une cravate ou un uniforme. Il y aura beaucoup plus de flexibilité et ces produits y contribueront. »