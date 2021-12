Caraïbes – la nouvelle destination du Pétrole Brut

Les Caraïbes ont longtemps été synonymes de plages de sable blanc et de touristes enthousiastes, les destinations de vacances détendues ont traditionnellement été associées à des paradis fiscaux pour les riches, à la biodiversité et à une agriculture limitée basée sur les produits de base. Cependant, dans un passé récent, des pays des Caraïbes comme le Guyana, le Suriname, la Jamaïque et la Barbade ont fait d’énormes découvertes de pétrole brut et de gaz naturel qui ont le potentiel de changer la façon dont le monde perçoit les Caraïbes et son importance sur les marchés mondiaux ainsi que sa relation avec négociations sur le changement climatique.

Par le Dr Aparaajita Pandey

Géologiquement, la plupart des îles et la nation guyanaise partagent le même plateau sous-marin que le fleuve Orénoque. C’est le même fleuve Orénoque qui traverse le Venezuela et dont le bassin a fourni du brut maya dense au Venezuela pendant des siècles, alors que les réserves au Venezuela n’ont pas diminué, des années de mauvaise administration et de manque de savoir-faire technique ont poussé le Venezuela dans un situation où ils ont du mal à récolter les grandes quantités de pétrole brut qu’ils ont en leur sein.

La même assiette a conduit la plupart des géologues à croire que la plupart des îles des Caraïbes et des pays des Caraïbes continentales posséderaient potentiellement des réserves de pétrole brut et de gaz naturel. Trinité-et-Tobago a prouvé cette théorie il y a des décennies, alors qu’elle était également une nation riche en pétrole, cependant, Trinité-et-Tobago est maintenant une nation avec des réserves de pétrole épuisées mais qui survit toujours grâce au gaz naturel. Depuis les récentes découvertes, la Guyane est arrivée en tête de la loterie du pétrole brut, depuis 2015, elle a annoncé vingt-deux découvertes de pétrole commercial dans ses eaux territoriales. De même, la Jamaïque, le Suriname et la Barbade ont également eu des sites qui ont eu des découvertes positives de pétrole brut et de gaz naturel autour de ces pays. Il va de soi qu’avec des recherches plus poussées, davantage de sites pourraient être découverts et de plus grandes réserves de pétrole pourraient être trouvées.

Bien que ces sites soient une bonne nouvelle pour les nations des Caraïbes et leurs économies, ils sont également le signe avant-coureur d’un certain changement. À commencer par les événements dans la région elle-même. En tant que pays qui échappe régulièrement à tout contrôle depuis 2015, le Venezuela est naturellement mécontent des alternatives à son statut de plus grand pays producteur de pétrole de la région d’Amérique latine et des Caraïbes. Maduro a également affirmé que les sites offshore guyanais se trouvaient à l’intérieur des eaux territoriales vénézuéliennes en plus d’avoir déclenché de petites escarmouches frontalières le long de la frontière vénézuélienne – guyanaise. Il y a peu ou pas de substance dans ces allégations.

Il existe également une différence fondamentale entre la relation que les nations latino-américaines entretiennent avec leurs ressources naturelles et celle des nations caribéennes avec leurs ressources naturelles. Alors que les nations d’Amérique latine ont longtemps été exploitées pour leurs ressources naturelles d’abord par leurs maîtres coloniaux, puis par des pays plus puissants et ont eu une intervention constante dans leur politique pour un plus grand contrôle sur ces ressources, les nations des Caraïbes n’ont pas de système historique basé sur les ressources. exploitation de cette ampleur. Par conséquent, le nationalisme des ressources qui existe en Amérique latine n’est pas répliqué et ne peut pas être juxtaposé sur les Caraïbes. Les nations caribéennes sont également très conscientes de leur manque de ressources humaines. La plupart des pays des Caraïbes sont en proie à la fuite des cerveaux où, en raison du manque d’opportunités de croissance, les meilleurs esprits des Caraïbes se retrouvent aux États-Unis, au Canada et/ou au Royaume-Uni, ce qui a entraîné une grave pénurie de personnes possédant les connaissances nécessaires pour exploiter de manière lucrative. ces découvertes pétrolières.

Pour cette raison, un afflux de grands conglomérats pétroliers et gaziers est un processus en cours dans les Caraïbes. Alors que les Trinidadiens qui ont été confrontés à cela dans le passé mettent en garde contre cela et aident également la Guyane à naviguer dans les détails d’être une nation riche en pétrole; la « malédiction néerlandaise » pour ces pays semble être une prophétie inévitable. Cela n’enlève cependant rien au fait que les Caraïbes sont sur le point d’être le prochain grand marché pétrolier du monde.

C’est particulièrement bien pour un pays comme l’Inde. Les Caraïbes offrent à l’Inde l’opportunité de diversifier ses partenaires énergétiques. En même temps, l’Inde est l’un des rares pays au monde à posséder la technologie et la capacité de raffiner un tel brut lourd, ce qui ouvre également davantage d’opportunités en aval pour l’Inde.

Alors que les Caraïbes s’agrandissent dans le secteur pétrolier et gazier, leur propre relation avec la conservation de l’environnement et les négociations sur le changement climatique est appelée à changer radicalement. Les Caraïbes sont une région climatiquement sensible dont l’existence durable dépend en grande partie de la réduction drastique de ses émissions de carbone par le monde ; dans le même temps, les découvertes de pétrole permettront aux Caraïbes d’augmenter considérablement leur PIB dans un avenir proche. Équilibrer les deux extrêmes va être une situation difficile pour les Caraïbes. Il serait intéressant de voir ce que l’avenir réserve aux plages de sable blanc.

(L’auteur est professeur adjoint au Département de politique publique de l’Université Amity et détient un doctorat en études latino-américaines de l’Université Jawaharlal Nehru. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite).

