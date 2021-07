Carapaz accroche l’or et l’Espagne échoue

24/07/2021 à 12:07 CEST

Richard Carapaz est surnommé la ‘locomotive’ et depuis ce samedi il est le champion olympique de cyclisme, le deuxième équatorien à l’atteindre après le marcheur Jefferson Perez, qui était couvert d’or à Atlanta 96, alors que le vainqueur des Jeux de Tokyo n’avait que trois ans.

Formé en Espagne, il a fait ses débuts pour Movistar, une équipe avec laquelle il a fini comme le rosario de la Aurora, trois mois seulement après avoir remporté le Giro 2019.

Ce fut un immense triomphe, car le cycliste équatorien n’était pas le grand favori et parce qu’il y avait deux autres coureurs au-dessus de lui, qui ont finalement eu besoin d’une ‘photo finish’ pour définir le métal de leurs médailles. Wout van Aert (argent) et Tadej pogacar (bronze) ont commencé comme les principaux candidats à l’or. Et parce que le Belge – pour son dynamisme, son dévouement, son courage et sa force – et le Slovène – en franchissant l’épreuve olympique sur un mur de montagne appelé Mikuni Pass – étaient les deux autres héros de la course olympique dans ce qui était sans aucun doute une distribution très équitable de médailles, sauf pour le jeune coureur américain Brandon McNulty qui était le partenaire d’évasion de Carapaz dans l’attaque décisive à vingt kilomètres de la ligne d’arrivée où le coureur équatorien a détruit la sélection de cyclistes qui avait été faite entre Pogacar et Van Aert.

Oui Carapaz Il a pédalé courageusement pour s’offrir le luxe de savourer la sensation de remporter la médaille d’or dans les 500 derniers mètres de la course ; oui entrer Van aert Oui Pogacar ils ont défini un sprint magnifique, l’Espagne a échoué. Et il l’a fait carrément, sans aucune consolation et, surtout, sans avoir de plan B au cas où Alejandro Valverde, comme c’est malheureusement arrivé, il n’a pas atteint au moins l’objectif de se faufiler dans le groupe qui allait se battre pour les métaux olympiques.

C’est arrivé ce qui se passe toujours dans la Coupe du monde, qui est la course la plus similaire à l’Olympique, bien qu’avec plus de coureurs et plus de possibilité de contrôle par les grandes équipes. Une escapade a été formée qui était jusqu’à 20 minutes d’intervalle. Cependant, sur le mont Fuji, entre Slovènes et Belges, ils ont réduit les distances. Et c’est là que Valverde a déjà décollé après l’avoir fait Omar Fraile.

Tout le monde savait à quel point il était difficile de gravir le col de Mikuni, dont le sommet se situe à 33 kilomètres de la ligne d’arrivée. C’était comme un petit Mortirolo et avec un mur pavé où vous pouviez à peine déplacer votre vélo. C’est là que Pogacar brisèrent les anneaux olympiques et c’est là qu’une dizaine de cyclistes, sans aucun espagnol, tous au volant de Van aert, il allait jouer l’or, jusqu’à ce que Carapaz a décidé d’agir pour gagner l’événement solo.

Valverde coulé et personne ne savait comment réagir car Ion Oui Gorka Izagirre Ils n’ont pas eu leur journée et parce que Jesús Herrada a soumis sa volonté à un groupe de cyclistes qui roulaient bien au-delà de leurs possibilités.

Pascual Momparler, sélectionneur espagnol, a étonnamment décidé de ne pas convoquer Pello Bilbao, neuvième du Tour et qui criait d’aller aux Jeux. Et il n’a pas parié sur Enric Mas, sixième à Paris, qui n’a fait qu’esquisser un sourire devant la presse du Tour lorsqu’il a appris qu’il ne se rendait pas non plus au Japon. Curieusement, ils étaient les deux cyclistes espagnols les plus en forme, car ils avaient terminé dans le “top dix” de la Grande Boucle, deux coureurs qui auraient eu une lutte difficile, peut-être même impossible, pour les médailles mais, peut-être, pour quel moins un , oui, il aurait été parmi les élus au lieu de s’asseoir sur le canapé à la maison pour regarder la course olympique avant de sortir s’entraîner. Les huit premiers de la course se sont rendus à Tokyo directement de Paris après avoir terminé le Tour.

Carapaz, l’une des stars d’Ineos, a accroché la médaille d’or après avoir terminé sur le podium des deux dernières courses de trois semaines qu’il a disputées : deuxième de la Vuelta 2020, qui aurait peut-être même gagné si son ancienne équipe avait agi différemment à La Covatilla, et troisième il y a tout juste une semaine sur le Tour.