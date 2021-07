Carat India nomme Avilash Chakraborty au poste de vice-président associé, stratégie

Fort de plus de 13 ans d’expérience, Chakraborty a travaillé avec des sociétés de publicité et de médias telles que JWT, Y&R et Cheil

L’agence média Carat a nommé Avilash Chakraborty au poste de vice-président associé (AVP), stratégie. Dans son nouveau rôle, Chakraborty rendra compte à Anita Kotwani, PDG de Carat India et dirigera la stratégie de communication de l’agence, à l’échelle nationale.

Chakraborty aidera également à piloter le cadre « Designing for People » (DFP) inspiré du Design Thinking de la maison Carat et travaillera en étroite collaboration avec les responsables du bureau sur les initiatives de développement commercial existantes et nouvelles de l’agence, a déclaré la société dans un communiqué.

Fort de plus de 13 ans d’expérience, Chakraborty a travaillé avec des sociétés de publicité et de médias telles que JWT, Y&R et Cheil. Il a dirigé diverses fonctions stratégiques chez Mindshare – Nord et Est. Il a travaillé dans des domaines tels que l’innovation et la stratégie de contenu, la stratégie média intégrée, la stratégie de communication et les partenariats stratégiques. Il a également fait partie de The Walt Disney Company où il a établi et dirigé des partenariats stratégiques multiplateformes pour la marque National Geographic en Inde.

Tout au long de sa carrière, Chakraborty a dirigé des mandats de communication et médias pour plusieurs marques à savoir – Pepsico (Portfolio), GSK, Yum Restaurants, Volvo, Motorola, ITC, Tata Steel, Emami, Honda, Apollo Tyres, Make In India, Lufthansa et Swatch Group , entre autres.

« Avilash apporte avec lui une vaste expérience dans les domaines de la création, des médias et du contenu. Alors que nous stimulons la croissance de Carat India, nous devions recruter des talents capables de transformer véritablement l’offre de l’agence et de piloter une planification de communication intégrée. Avilash, avec son esprit stratégique fort et son expérience diversifiée, travaillera avec la nouvelle fonction stratégique centrale de Carat et dirigera la planification de la communication pour l’agence », a déclaré Kotwani.

« Carat est une centrale électrique lorsqu’il s’agit de certains des meilleurs cadres stratégiques, produits de planification de marque et outils exclusifs d’analyse de l’audience qui existent sur le marché aujourd’hui. De plus, l’écosystème intégré très uni de dentsu India à travers les médias, le numérique, la performance, l’OOH, l’efficacité marketing et les agences créatives, le rend parfaitement prêt à répondre aux besoins marketing toujours dynamiques et agiles des clients. Je suis impatient de faire partie de l’histoire de la croissance de Carat sous la direction d’Anita en Inde et de m’associer avec les clients pour placer leurs marques à la tête de la culture, du consommateur et du contexte », a ajouté Chakraborty.

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.