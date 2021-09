Carat India signe un mandat médiatique pour SUGAR Cosmetics

Le compte a été remporté à l’issue d’un processus complet d’argumentaire concurrentiel, a indiqué l’agence dans un communiqué.

Carat, l’agence média de la maison dentsu India, a décroché le mandat média de la marque de beauté SUGAR Cosmetics. Le compte a été remporté à la suite d’un processus complet de présentation à la concurrence, a indiqué l’agence dans un communiqué.

Conformément au mandat, l’agence supervisera la stratégie médiatique, la planification et les achats pour l’ensemble du portefeuille de SUGAR Cosmetics. « Carat s’engage à créer des solutions multimédias de bout en bout significatives grâce à un marketing axé sur les données, et à accélérer davantage le parcours de croissance de la marque. En tant qu’équipe, nous sommes ravis d’avoir cette opportunité de travailler avec une marque qui est aimée par les femmes d’aujourd’hui », a déclaré Anita Kotwani, PDG de Carat India.

« Carat nous a été fortement recommandé. Leur réflexion stratégique, leur expérience et leur efficacité se sont démarquées. S’associer à eux sur notre stratégie média est rassurant, compte tenu de leur approche data-driven pour atteindre nos objectifs de marque. L’industrie de la beauté est en constante évolution et chez SUGAR Cosmetics, nous aimons toujours garder une longueur d’avance. En tant que leader de marque, c’est ma priorité absolue de m’assurer que nous continuons à faire évoluer nos stratégies pour répondre aux exigences des consommateurs. J’espère que notre nouvelle association avec Carat nous aidera dans cette aventure de suivre les tendances de consommation et de rester pertinents dans l’industrie », a déclaré Vineeta Singh, PDG et co-fondateur de SUGAR Cosmetics, à propos de l’association.

SUGAR Cosmetics est une marque de beauté haut de gamme en Inde. Fabriquée dans des installations en Allemagne, en Italie, en Inde, aux États-Unis et en Corée, la marque expédie ses produits dans les catégories lèvres, yeux, visage, ongles et peau à travers le monde. Selon l’entreprise, elle étend rapidement sa présence physique avec plus de 10 000 points de vente au détail à partir de 2020 dans plus de 130 villes et une mission d’atteindre la porte de chaque utilisateur de maquillage dans le pays.

