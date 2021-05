Carbon Copy Cloner pour Mac révisé avec une augmentation de vitesse 20x, une interface en mode sombre, etc.

Logiciel de sauvegarde avancé populaire pour Mac, Carbon Copy Cloner est sorti avec une mise à jour majeure aujourd’hui. La version 6 est livrée avec une longue liste de nouvelles fonctionnalités et améliorations, notamment des performances jusqu’à 20 fois plus rapides, une interface utilisateur repensée avec mode sombre, un audit de sauvegarde, un navigateur d’instantanés, un aperçu des tâches et bien plus encore.

Carbon Copy Cloner (CCC) a annoncé aujourd’hui la version 6 sur son blog et détaillé la multitude de nouvelles fonctionnalités et modifications. CCC 6 est optimisé pour macOS Big Sur et comprend un copieur de fichiers «entièrement reconstruit» basé sur une conception multithread.

CCC affirme que le dernier logiciel peut mettre à jour vos sauvegardes «jusqu’à 20 fois plus rapidement» grâce à l’intégration avec le service macOS FSEvents – ce qui signifie qu’il n’a plus à analyser tous les dossiers de votre Mac pour les modifications.

Un autre changement majeur est une interface utilisateur repensée avec le mode sombre.

Cela fait un moment que nous n’avons pas mis à jour l’interface de CCC et nous pensons que vous apprécierez son nouveau look élégant. La fenêtre principale de CCC est réorganisée pour la réduire tout en agrandissant la plupart des commandes et des tailles de police. Nous avons complètement repensé chaque élément de CCC pour offrir une expérience en mode sombre de haute qualité. CCC offre désormais une indication de progression plus détaillée pendant l’exécution d’une tâche, y compris une estimation du temps restant. Le traitement des fichiers et les taux de transfert sont désormais représentés en temps réel pendant les tâches de sauvegarde.

D’autres nouvelles fonctionnalités incluent:

Navigateur d’instantanés: moyen facile d’explorer les anciennes versions de fichiers Tableau de bord CCC: la nouvelle application de barre de menus, désormais avec l’utilisation du disque d’instantanés Exécutez des sauvegardes «Lorsque les fichiers sont modifiés sur la source» Aperçu des tâches: voyez ce qui va se passer avant de sauvegarder Audit de sauvegarde: examen ce qui a été copié et pourquoi Comparer: Comparaison visuelle de la source et de la destination Options de vérification avancée des fichiers Suspendre une sauvegarde et plusieurs autres fonctionnalités que nos utilisateurs ont demandées

CCC 6 est maintenant disponible en téléchargement gratuit avec une période d’essai de 30 jours. L’application fonctionne à 39,99 $ pour les nouveaux utilisateurs et les clients existants peuvent passer à la version 6 pour 50% de réduction.

