Carbonell brille à nouveau dans la piscine

13/05/2021 à 19h30 CEST

Cristina Moreno

Être mère et athlète d’élite est un couple difficile à combiner, mais pas impossible. Ona Carbonell en est l’exemple. La médaillée olympique a pris la décision il y a longtemps de stationner sa brillante carrière dans la piscine pour poursuivre un autre objectif important de sa vie, celui d’avoir un enfant. Une décision qui l’a maintenue hors de la compétition pendant un certain temps, mais qui n’a pas diminué sa capacité à descendre l’eau.

La nadadora barcelonesa se marcó como punto para su vuelta el Preolímpico -pospuesto por la FINA para este mes de junio-, pero la pandemia ha trastocado un poco esos planes y la esperada vuelta ha tenido lugar en el Europeo de Budapest que se está celebrando estos jours.

Et le retour n’aurait pas pu être meilleur, avec une médaille de bronze en finale de la routine technique par équipe, la treizième médaille dans un championnat d’Europe pour l’un des athlètes espagnols les plus titrés de l’histoire.

conciliation compliquée

Cette nomination signifiait son retour à la compétition avec l’équipe nationale près de deux ans plus tard, avec laquelle elle n’avait plus concouru depuis les Championnats du monde 2019. «Je suis très heureuse, très reconnaissante à Mayu (entraîneur national) et à mes coéquipiers car ils ont aidé beaucoup sur ce chemin qui n’a pas été facile & rdquor;, a-t-il expliqué Carbonell après avoir obtenu la médaille.

La nageuse a été obligée de changer ses routines habituelles avec la maternité, variant ses séances d’entraînement pour pouvoir allaiter son enfant. Kai et assembler un vrai puzzle pour combiner leurs deux vies.

«La conciliation familiale pour les sportives n’existe pas», a-t-il reconnu dans une interview il y a quelques mois, même s’il est clair qu’il a su la faire fonctionner et revenir en pleine forme.

Après avoir passé le premier test décisif majeur d’une saison qui se veut bien remplie, l’objectif de Sur un c’est clair: «Je veux aller à mes troisièmes Jeux à cause de ce que cela signifie après avoir été mère».