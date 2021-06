Carburant, effet de base : l’inflation du WPI atteint un sommet de la série, l’IPC au sommet de 6 mois

Cela ajoutera aux malheurs des décideurs politiques et compliquera la tâche de la banque centrale à un moment où les risques pour la croissance économique restent élevés même si la deuxième vague de Covid semble s’essouffler.

Les prix mondiaux élevés des matières premières, les carburants automobiles fortement taxés et un effet de base défavorable ont propulsé l’inflation des prix de gros en mai à 12,94%, le plus élevé de la série actuelle avec l’année de base 2011-12, ont montré les données officielles publiées lundi. L’inflation des prix de détail a également atteint un sommet en six mois de 6,30 % en mai, alors que l’inflation alimentaire est revenue, aidée par une hausse de 30,84 % des huiles et graisses, et la pression sur les prix du carburant et de l’éclairage a augmenté (11,58 %).

L’inflation du carburant et de l’électricité dans l’indice des prix de gros (WPI) a grimpé jusqu’à 37,61 % en mai, bien qu’aidée par une base peu propice, tandis qu’au niveau de la vente au détail, l’inflation du carburant et de l’éclairage a bondi à 11,58 %.

Il est important de noter que l’inflation de base du WPI a atteint un sommet de 10 % en mai, après avoir enregistré une hausse généralisée. L’ICRA a prévu qu’il grimperait à un nouveau sommet de 10,4 à 10,9 % en juin et se maintiendrait à deux chiffres jusqu’en septembre. L’inflation sous-jacente au détail a également atteint un sommet de 83 mois à 6,55 % en mai, selon India Ratings.

Cela ajoutera aux malheurs des décideurs politiques et compliquera la tâche de la banque centrale à un moment où les risques pour la croissance économique restent élevés même si la deuxième vague de Covid semble s’essouffler.

Déjà, dans la déclaration de politique monétaire plus tôt ce mois-ci, la banque centrale a suggéré que les droits d’accise, les taxes et les taxes imposés par le Centre et les États « doivent être ajustés de manière coordonnée pour contenir les pressions sur les coûts des intrants émanant des prix de l’essence et du diesel ».

Il a averti que la trajectoire ascendante des prix internationaux des matières premières, en particulier du brut, ainsi que les coûts de logistique, posent des risques à la hausse pour les perspectives d’inflation. Il a projeté l’inflation de l’IPC à 5,1 % au cours de l’EX22—5,2 % au premier trimestre ; 5,4% au T2 ; 4,7% au T3 ; et 5,3 % au quatrième trimestre, avec des risques globalement équilibrés.

L’inflation élevée du WPI (si elle reste collante) peut se répercuter au niveau de la vente au détail, bien qu’étant donné l’état de la demande battue, certains analystes estiment que cette transmission peut ne pas être substantielle, sinon atténuée.

L’économiste en chef de l’ICRA, Aditi Nayar, a déclaré : « La hausse continue des prix mondiaux du pétrole brut, une roupie plus faible et la révision à la hausse des prix des carburants nationaux restent des facteurs de risque pour la prochaine édition du WPI. Cependant, nous nous attendons à ce que l’inflation globale du WPI recule légèrement à 11,9-12,3% en juin, alors que la base commence à se normaliser. »

Ce qui ajoute également aux inquiétudes des décideurs, c’est le retour de l’inflation des produits alimentaires au détail. Il s’est élargi à 5,01 % en mai contre 1,96 % le mois précédent. L’inflation des huiles et graisses a bondi de 30,84 %, les œufs de 15,16 %, les boissons non alcoolisées de 15,10 % et les fruits de 11,98 %. L’inflation dans les transports et communications a bondi de 12,38 %, tandis que celle de la santé est restée élevée à 8,44 %.

L’économiste principal de India Ratings, Sunil Sinha, a déclaré que l’inflation des prix de détail avait déjà dépassé le niveau cible de la RBI (bande supérieure de 6%). “… nous pensons qu’une hausse de l’inflation de gros, qui se reflète également progressivement dans l’inflation de détail, va rendre les choses difficiles pour la RBI”, a-t-il déclaré. Cependant, étant donné la dynamique de croissance de l’inflation, il est peu probable que la RBI modifie le taux directeur ou sa position accommodante, a-t-il ajouté.

