Carburants et électricité dans le cadre de la TPS : la formule NITI Aayog comprend une aide aux États sur six ans

L’idée d’amener l’énergie sous la TPS pourrait probablement être rejetée par les États, car ils craignent une nouvelle perte de leur autonomie fiscale en conséquence.

Au milieu d’une querelle qui fait rage au sujet des lourdes taxes sur l’essence et le diesel, NITI Aayog aurait proposé une formule selon laquelle les deux carburants et l’électricité pourraient être soumis à la taxe sur les produits et services (TPS) en une seule fois, sans causer beaucoup de problèmes. bataille d’État. Selon la formule du groupe de réflexion, le Centre compenserait les États pour les pertes de revenus potentielles en raison du transfert de l’électricité – qui est actuellement taxée exclusivement par les États – à la TPS pendant environ six ans.

Récemment, NITI Aayog a tenu une discussion sur la transition des produits énergétiques vers le régime de la TPS avec des économistes et des experts de l’industrie où il a lancé ces idées, selon des sources.

Étant donné que le Centre devra faire un plus grand sacrifice de revenus que les États pour le plan en raison de ses taux d’imposition actuels très élevés sur l’essence et le diesel, l’offre de compensation pourrait être utilisée comme un outil de négociation pour obtenir le consentement des États pour le plan , se sent NITI Aayog.

De nombreux États sont mécontents du système de la TPS car il n’a pas généré la productivité des revenus promise, bien que les experts l’attribuent à la structure défectueuse de la taxe et aux réductions des taux d’imposition. Ces États déplorent l’insuffisance avérée du mécanisme d’indemnisation de leurs pertes de revenus. Les États en général appréhendent également un choc de revenus une fois la période de compensation expirée en juin 2022, et réclament une extension du mécanisme.

L’idée d’amener l’énergie sous la TPS pourrait probablement être rejetée par les États, car ils craignent une nouvelle perte de leur autonomie fiscale en conséquence. Il est également douteux que le Centre achète la formule du groupe de réflexion, étant donné qu’elle peut entraîner une perte de revenus considérable pour lui, au début du nouveau régime.

Dans le cadre de la structure fiscale actuelle, le Centre et les États perçoivent des taxes sur les deux carburants dans un rapport de 6:4. En plus d’obtenir une part de 50% de la TPS sur l’essence et le diesel, les États pourraient également bénéficier d’une décentralisation plus importante, car les 50% des revenus du Centre provenant des carburants feront également partie du pool divisible, contre moins de 6% actuellement.

Le NITI Aayog est d’avis qu’étant donné qu’un mécanisme de crédit de taxe sur les intrants intégré sera facilité par la TPS, la rentabilité après impôt de l’industrie pourrait augmenter et entraîner une croissance incrémentielle substantielle des recettes fiscales directes du gouvernement.

Bien entendu, les revenus du Centre pourraient connaître une baisse au début du régime proposé, car il sera difficile d’imposer un taux de TPS neutre en termes de revenus sur l’essence et le diesel dans le cadre de la TPS. Le RNR est considéré comme très élevé, compte tenu de la structure actuelle des droits d’accise.

Ainsi, le Centre pourrait privilégier le maintien de l’essence et du diesel au niveau le plus élevé de 28 %, prélever une taxe au taux de 50 % ou plus pour compenser les États pour l’inclusion de la taxe sur l’électricité dans la TPS et couvrir également une partie de ses pertes dues à la transition de les carburants en TPS, selon le groupe de réflexion. L’indemnisation des États au titre des pertes sur la taxe sur l’électricité pourrait être réduite de 20 % chaque année. Au fur et à mesure que la compensation diminue, le Centre s’approprierait une proportion plus élevée du produit de la Cess.

En prenant l’exercice 19 comme année de référence (avant que les droits d’accise centraux ne doublent), il a estimé que le taux neutre en termes de recettes (États du Centre +) pour le diesel, qui est largement utilisé pour les activités commerciales, était de 247 %, ITC compris. Étant donné que les taxes sur le diesel ont considérablement augmenté après l’exercice 19 (le droit d’accise du Centre à lui seul a augmenté de 130 %, passant de 13,83 Rs/litre au cours de l’exercice 2019 à 31,80 Rs/litre au cours de l’exercice 21), le RNR sera désormais même nettement supérieur à 247 %.

Sans crédit d’impôt sur les intrants, le taux d’imposition sur le diesel (États du Centre +) était en moyenne de 90 % (de l’assiette fiscale) au cours de l’exercice 2019, et de 107 % à Delhi à ce jour. Le Centre a collecté Rs 3,35 crore lakh sur l’essence et le diesel en taxes au cours de l’exercice 21, tandis que les États ont collecté Rs 2,03 lakh crore. Les taxes du Centre sur l’essence et le diesel l’ont aidé à recueillir 94 181 crores de roupies au premier trimestre de l’exercice 22. Étant donné que la consommation de carburant augmente au cours du second semestre, les recettes FY22 provenant de l’essence et du diesel pourraient être d’environ Rs 4 lakh crore par rapport à l’estimation budgétaire FY22 de Rs 3,1 lakh crore.

Le taux moyen de la taxe sur l’électricité est d’environ 7,5% (le droit varie de 0 à 25% selon les États) et le RNR pour cela s’élève à 16,6% (FY19). S’il est placé sous la dalle de TPS de 18%, le groupe de réflexion estime les pertes à hauteur de Rs 20 873 crore aux États par an (Rs 1,6 lakh crore en six ans), après avoir pris en compte l’ITC et la part du Centre. Cependant, si le Centre compense les États à partir des recettes de cess, les États gagneront un crore de Rs 19 206 en six ans, qui pourrait atteindre 23 268 crore de Rs, au cours de la période de six ans après la décentralisation. Les États ont perçu environ 45 000 crores de roupies en tant que droits d’électricité au cours de l’exercice 19.

Conformément à l’article 279A (5) de la Constitution, le Conseil de la taxe sur les produits et services recommandera la date à laquelle la TPS sera perçue sur tous les produits exclus, c’est-à-dire le pétrole brut, le diesel à grande vitesse, l’essence à moteur (essence), le gaz naturel et le carburant pour turbines d’aviation.