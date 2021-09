Carcass sort le clip de “The Scythe’s Remorseless Swing”

Vétérans britanniques du metal extrême CARCASSE ont sorti un clip pour leur nouveau single, “La balançoire impitoyable de la faux”. Le morceau est tiré du septième album studio du groupe, “Artères déchirées”, qui est disponible aujourd’hui (vendredi 17 septembre) via Records d’explosion nucléaire.

En 2019, le groupe sort son premier single en plus de cinq ans, “Sous la lame du scalpel”, suivi d’un EP de quatre titres intitulé “Méprisable” (octobre 2020), créant un puissant précédent pour “Artères déchirées”. Avec le titre de l’album lui-même faisant référence à une ancienne démo créée par le batteur d’origine Ken Owen dans les années 1980, “Artères déchirées” se trouve comme un serre-livres du côté moderne de la CARCASSE discographie, se connectant directement à l’endroit où tout a commencé il y a plus de 30 ans.

Les “Artères déchirées” les pochettes d’album rappellent également la photographie grotesque qui apparaît sur les classiques CARCASSE pochettes d’albums comme “Putain de putréfaction” et “Symphonies de la maladie”. Artiste Zbigniew Bielak a voyagé à l’extérieur de sa timonerie normale pour produire une série de photos en accéléré montrant des légumes en forme de cœur, pourrissant au fil du temps sur une assiette blanche. Cette forme d’œuvre d’art a été influencée par le japonais Kusôzu, qui signifie « peinture des neuf étapes d’un cadavre en décomposition ».

“C’est très propre, blanc, ce que nous n’avons jamais fait auparavant”, explique le chanteur et bassiste Jeff Walker. “Ça n’a pas l’air maléfique, ou typiquement du death metal, mais j’aime à quel point c’est propre, presque comme un livre de table à café.” Ce nouvel album présente des images, des paroles et des sons qui crient si distinctement CARCASSE, mais nous transporte dans une nouvelle ère de production, d’écriture de chansons et d’art tous ensemble.

“Je pense qu’il s’agit de notre septième album, il se démarque des autres tant sur le plan sonore que stylistique”, déclare Marcheur. “Vous pouvez certainement dire que c’est CARCASSE; quand vous laissez tomber cette aiguille sur le vinyle, quand vous entendez ce son de guitare, vous pouvez dire que c’est Bill Steer, mais chaque album est toujours le produit de son époque.”

Avec “Artères déchirées”, chaque morceau est unique par rapport aux autres dans son approche de la guitare, de la basse, du chant et de la batterie, avec tous les détails les plus fins. Un travail de guitare sale et dominant crée d’épaisses couches de son et de mélodie, s’empilant les unes sur les autres comme le poids de la chair morte dans des morceaux comme “Kelly’s Meat Emporium”.

“Le titre provisoire de ‘Kelly’ était à l’origine « Carcasse de stock »,” des rires Marcheur. “Nous savions que l’un d’eux était un vrai morceau de viande et de pommes de terre pour l’album.” Pendant ce temps, la vitesse élevée et le rythme entraînant “Danse d’Ixtab” racontez une histoire solide et aérée, qui suscitera certainement la réaction des foules en direct. “Nous avons construit cette chanson autour du rythme. Nous avions une approche pour chaque chanson qui était une idée précise”, a déclaré Walker. “Il s’agit de ‘qu’est-ce qu’on n’a pas fait avant ?'”

Enregistrement et production pour “Artères déchirées” n’était pas aussi simple que de s’asseoir pendant quelques semaines et de tout assommer, mais plutôt de s’étaler sur environ un an, faisant des allers-retours entre l’Angleterre et la Suède. Au départ, batteur Daniel Wilding a travaillé en session en Suède à Studio Gröndahl avec David Castillo tandis que les guitares ont été enregistrées à La gare avec James Atkinson à Leeds, en Angleterre. Ayant finalement besoin d’une forme de résidence pour finaliser le chant, la basse et d’autres jeux de guitare, le groupe est retourné à Studio Gröndahl en Suède pour continuer à travailler dans une ambiance très détendue avec Castillo. “Il n’y avait pas vraiment de grand plan pour procéder de cette façon, le processus s’est simplement développé de manière organique”, explique Marcheur.

La plupart trouveront que la seule vraie lutte en se livrant à “Artères déchirées” se bat contre le désir de le démarrer à la seconde où il se termine. Il couvre un nouveau terrain substantiel pour un groupe avec une telle réputation, tout en conservant cette dépendance addictive et honorée par le temps CARCASSE un son qui en est venu à représenter le visage du vrai death metal.

“Artères déchirées” liste des pistes :

01. Artères déchirées



02. Danse d’Ixtab (Psychopomp & Circonstances March n°1)



03. Eleanor Rigor Mortis



04. Sous la lame du scalpel



05. Le diable s’en va



06. Flesh Ripping Sonic Torment Limited



07. Le magasin de viande de Kelly



08. Nous croyons en Dieu



09. Réveillez-vous et sentez la carcasse / Caveat Emptor



dix. Le swing impitoyable de la faux

Crédit photo: Ester Segarra