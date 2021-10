À la suite d’un procès fermement formulé par Coachella et Goldenvoice, DJ Envy a officiellement cessé de facturer les événements musicaux sur le thème de la voiture sous le nom de « Carchella ».

Goldenvoice et Coachella ont déposé la plainte auprès d’un tribunal fédéral du New Jersey à la fin du mois dernier, nommant comme défendeurs DJ Envy (nom complet RaaShaun Casey), la société homonyme de l’hôte du Breakfast Club et une entreprise appelée DJ Envy Auto. Selon l’action en profondeur, le happening Carchella de DJ Envy, âgé de 44 ans – qui a eu lieu à Atlanta le 3 juillet et à Atlantic City le 14 août, avec des dates supplémentaires prévues – « utilise une marque avec une stylisation identique à celle de » Indio , Coachella de Californie.

Depuis 1999, la propre utilisation des marques par Coachella « a été étendue, continue et substantiellement exclusive », selon l’action, les supérieurs ayant investi plus d’un million de dollars en 2019 « dans les médias et le contenu connexe pour promouvoir » la musique annuelle. Festival. De plus, les plaignants ont également indiqué dans le procès qu’ils détenaient «les droits exclusifs de marque et de marque de service» de «Coachella» ainsi que de «Chella», soulignant l’événement Couchella de l’année dernière en ce qui concerne ce dernier.

Gardant ces points à l’esprit – ainsi que le processus « très sélectif » employé par les plaignants lors de la licence des marques Coachella à des tiers – les entités déposantes ont ensuite indiqué que Carchella était « commercialisée auprès d’une base de fans similaire à celle de » Coachella et « en concurrence directe » avec l’événement.

Le 8 septembre, Coachella aurait envoyé à l’avocat de DJ Envy une lettre de cessation et d’abstention, exigeant que le natif de New York cesse de commercialiser son événement musical en direct sous le nom de Carchella et abandonne une paire de demandes de marques connexes (numéros de série 90688350 et 90688346). De plus, les supérieurs de Coachella ont fait valoir que leur festival avait été « irréparablement blessé » par Carchella et ont demandé au tribunal d’interdire à DJ Envy « d’utiliser et de porter atteinte » aux marques de commerce associées à l’avenir.

Maintenant, le juge président a approuvé la demande de Coachella d’une injonction préliminaire et d’une ordonnance d’interdiction temporaire, interdisant aux défendeurs de « se livrer à toute activité contrefaisante, y compris la publicité, la promotion, le marketing, le franchisage, la vente et la mise en vente de tout bien ou service en rapport avec avec les « marques Coachella ».

L’ordonnance du tribunal correspondante interdit également à DJ Envy et à son équipe d' »organiser, produire ou promouvoir tout événement » appelé Carchella, en plus d' »aider, aider ou encourager toute autre personne ou entité à s’engager ou à exécuter l’une des activités » décrites par Juge Claire C. Cecchi.

Comme mentionné, DJ Envy organise actuellement d’autres événements de divertissement en voiture – dont l’un devrait avoir lieu à Detroit le samedi 30 octobre, dont un autre devrait commencer à Miami le dimanche 12 décembre. Les billets pour le happening de Détroit sont actuellement en vente et une affiche promotionnelle que DJ Envy a récemment publiée sur les réseaux sociaux présente l’événement sous le nom de « Drive Your Dreams Car Show ». Ladite affiche fait également la publicité de voitures de célébrités, de manèges, de jeux de carnaval, de « tronc ou de friandises », et plus encore, mais ne mentionne pas la musique en direct.

En novembre 2020, Coachella a réglé une bataille juridique de plusieurs années concernant sa «clause rayon», et Travis Scott et Rage Against the Machine devraient faire la une de Coachella 2022.