Card Battling RPG Shadowverse: Champion’s Battle est maintenant disponible sur Switch

Shadowverse: Champion’s Battle, un nouveau RPG de bataille de cartes basé sur l’adaptation animée de Cygames’ Shadowverse, est désormais disponible sur Nintendo Switch. Le jeu sort aujourd’hui en Europe et en Australie, après avoir été lancé il y a quelques jours en Amérique du Nord.

Il est disponible au prix de 44,99 £ / 49,99 $ / 49,99 € / 79,95 $ AUD, avec des exemplaires physiques disponibles chez les détaillants participants en Europe et en Amérique du Nord. Une démo jouable, qui vous permet de découvrir l’intégralité du premier chapitre, est également disponible en téléchargement sur le Nintendo eShop.

Quant au jeu en lui-même ? Eh bien, Champion’s Battle vous lance une quête pour devenir un champion Shadowverse, avec l’objectif supplémentaire de restaurer le Shadowverse Club à l’Académie Tensei. Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, vous récupérerez de nouvelles cartes qui vous aideront à créer des decks plus puissants, et vous pourrez également essayer des matchs multijoueurs en ligne lorsque vous souhaitez faire une pause dans l’expérience solo.

Nous avons partagé notre critique complète du jeu hier, en disant que c’est “sans aucun doute le plus grand RPG de combat de cartes sur le Switch à ce jour”.

Allez-vous essayer celui-ci? Avez-vous déjà pris une copie? Faites-le nous savoir à l’endroit habituel.