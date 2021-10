Cardano a avancé sur des nouvelles positives, mais il y a des raisons de s’inquiéter

Octobre 2021 a été un mois d’enthousiasme pour le marché des crypto-monnaies. Bitcoin (CCC :BTC-USD) a atteint un nouveau sommet historique près de 67 000 $ et d’autres altcoins tels que Cardano (CCC :ADA-USD) a rejoint cette frénésie.

Pourquoi appeler ça une frénésie ? Pour commencer, je ne crois pas à l’avenir du marché des crypto-monnaies. Je considère la majorité de ces jetons numériques comme étant dans une bulle historique.

Cela inclut-il également Cardano? Je soutiens que oui, il le fait. Et bien que je voie certains aspects positifs de Cardano, je considère que son prix actuel d’environ 2 $ et plus est en décalage avec la logique.

Cardano au début de 2021 se négociait à 18 cents. Il s’est apprécié environ 11 fois (ou 1 100 %). Il est alimenté, avec l’ensemble du marché des crypto-monnaies, par les biais FUD (peur, incertitude, doute) et FOMO (peur de manquer). Cela a généré des gains impressionnants pour les investisseurs et les commerçants qui croyaient en son avenir.

En supposant que vous puissiez investir 1 million de dollars dans un jeton ADA début janvier, vous auriez maintenant environ 11 millions de dollars. C’est un rendement global qui est étonnant. Lisez la suite pour voir pourquoi je ne suis pas un partisan.

Logique contre exubérance irrationnelle

Il semble impossible que Cardano ait une capitalisation boursière d’environ 74,5 milliards de dollars. Elle est proche de la récente capitalisation boursière de General Motors (NYSE :DG) de 83,7 milliards de dollars alors que le cours de l’action GM était de 57,67 dollars.

De plus, la capitalisation boursière de Cardano est maintenant presque le double de celle des actions de Les Compagnies de Voyageurs (NYSE :VTR) valent, avec une capitalisation boursière d’environ 39 milliards de dollars à environ 160 dollars par action.

Les investisseurs utilisent les flux de trésorerie futurs pour actualiser les entreprises dans le présent et évaluer le prix réel ou intrinsèque des actions par rapport au cours de leurs actions. Les altcoins n’ont pas de flux de trésorerie. Ainsi, sans aucun flux de trésorerie, il est plausible d’affirmer que leur valeur intrinsèque est simplement de 0 $.

Ou, dans ce que les passionnés de crypto ne veulent pas entendre – ou lire – que le marché des crypto-monnaies est une bulle épique. Cardano est-il une exception ? Non. Pourquoi?

Action ou crypto ?

Considérez le scénario suivant pendant un instant. Un groupe de 75 milliardaires s’est réuni et a décidé soit d’utiliser leur capital pour acheter tous les jetons ADA (au moins ceux qui sont actuellement disponibles), soit d’acheter à la place des actions de General Motors. Bien sûr, le scénario est simplifié car General Motors a aussi beaucoup de valeur immatérielle, mais supposons que c’était la principale question à l’ordre du jour des milliardaires.

Quelles sont les chances d’investir dans l’inconnu, avec un cash-flow nul, d’avoir un cours fou en 2021 au bord du territoire de la bulle et d’espérer que cela change le monde de la finance ? C’est Cardano.

Maintenant, d’un autre côté, mettez les émotions de côté et réalisez que ce qui peut sembler être une tendance d’investissement à chaud est déconnecté de la réalité. Considérez plutôt que tous les facteurs, y compris les antécédents commerciaux, indiquent de sauter le marché de la cryptographie et d’investir dans ce qui semble une opportunité commerciale plus sûre et plus stable. C’est General Motors.

En plus de cela, la psychologie est tout dans la vie moderne d’aujourd’hui. Vous pouvez toucher, sentir, voir un véhicule GM. Vous ne pouvez voir Cardano que dans votre portefeuille numérique, et vous espérez et priez pour que les pirates ne le volent pas.

Pour les besoins de cette analyse, je ne dis pas que l’action GM est actuellement une action en vogue, mais elle est comparable en termes de capitalisation boursière à Cardano. Ceci est au-delà de toute logique pour moi, cependant. La valorisation de Cardano aujourd’hui est déraisonnable.

Retour sur Cardano

Dans mon article précédent sur Cardano, « Cardano fait face à une bataille difficile pour changer le monde de la finance », en mai dernier, j’ai soutenu que « ADA a plusieurs avantages par rapport à ses concurrents, mais pas assez pour mériter sa récente flambée des prix ».

Jusqu’à ce qu’il soit plus largement adopté, j’ai écrit que Cardano était surévalué et que les investisseurs potentiels « attendaient de voir » avant de décider d’acheter.

Ce n’est pas que Cardano est sans mérite. ADA est un altcoin évolutif et flexible, en particulier avec la dernière mise à niveau d’Alonzo. La pièce est respectueuse de l’environnement et orientée vers la durabilité. Il pourrait bien prospérer dans le développement de dapp à l’avenir.

Mais pour moi, ce qui compte le plus, c’est la valorisation et les fondamentaux. J’ose dire que le marché des crypto-monnaies pourrait faire face à un krach historique lorsque les attentes et la logique commenceront à évoluer dans la même direction.

Euphorie à un niveau extrême sur le marché de la cryptographie. Attention à ces risques.

