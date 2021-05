Cardano (ADA) a atteint des records vendredi. Voici les prochains objectifs

Cardano (ADA) a avancé de 0,18 USD au-dessus de 1,74 USD depuis début 2021, et le prix actuel oscille autour de 1,60 USD. Le marché de la crypto-monnaie continue de fonctionner dans une zone haussière; Bitcoin s’est stabilisé au-dessus du niveau de 58000 USD, indiquant que le prix pourrait à nouveau dépasser le niveau de résistance de 60000 USD.

Analyse fondamentale: Occam et Bondly annoncent un partenariat pour amener NFT et DeFi à Cardano

Cardano est entièrement open source qui représente l’identité, la valeur et la gouvernance, le tout sur une seule plate-forme. Cardano est connecté à divers programmes de paiement et possède sa propre crypto-monnaie appelée ADA.

La liquidité de cette pièce a considérablement augmenté et le prix du Cardano (ADA) a progressé au-dessus de 1,74 dollar ce vendredi. Les annonces récentes selon lesquelles Occam et Bondly ont annoncé un partenariat stratégique pour amener NFT et DeFi à Cardano ont influencé positivement le prix de cette pièce.

Occam et Bondly exploreront les synergies de développement au sein du marché croissant du NFT pour Cardano et tenteront de rendre DeFi plus accessible aux utilisateurs quotidiens.

«Bondly est devenu un leader NFT et ensemble nous avons cru en notre partenariat et, par extension, l’écosystème Cardano est parfaitement adapté. Ensemble, nous rechercherons des opportunités d’incuber des startups NFT et de livrer des projets de haute qualité grâce à notre infrastructure de rampe de lancement respective », a déclaré Mark Berger, président de l’Association Occam.

En avril, il a été signalé que Cardano travaillerait en partenariat avec le gouvernement éthiopien pour moderniser le système éducatif du pays. Cardano est actuellement la septième plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation boursière de plus de 50 milliards de dollars, tandis que les partenariats récents ainsi que les capacités de contrats intelligents sont censés contribuer à cette course haussière.

Le prix de cette crypto-monnaie pourrait facilement dépasser la résistance de 2 $ dans le marché haussier en cours; Néanmoins, si vous décidez de trader Cardano (ADA) dans les prochains jours, vous devriez utiliser un ordre stop-loss car le risque est très élevé.

Analyse technique: 1,4 USD représente un niveau de support solide

Cette crypto-monnaie a fait un grand saut en peu de temps et si vous décidez d’acheter Cardano (ADA) en mai, vous devez considérer que le prix pourrait également s’affaiblir par rapport aux niveaux actuels.

Source des données: tradingview.com

Les niveaux de support critiques sont de 1,4, 1,20 et 1 $; 1,8 $ et 2 $ représentent des niveaux de résistance importants. Si le prix dépasse 1,8 $, ce serait un signal pour échanger Cardano (ADA), et le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 2 $.

D’un autre côté, si le prix tombe en dessous de 1,40 $, ce serait un signal de «vente» fort, et nous avons la voie ouverte à 1,2 $ ou même au support de 1 $.

résumé

Cardano (ADA) a atteint des sommets sans précédent vendredi après l’annonce de l’annonce par Occam et Bondly d’un partenariat stratégique pour amener NFT et DeFi à Cardano. Cardano (ADA) pourrait progresser davantage dans le marché haussier en cours, mais si le prix tombe en dessous de 1,40 $, ce serait un signal de “ vente ” ferme, et la prochaine cible pourrait être un support autour de 1,2 $.