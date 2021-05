Cardano (ADA) a atteint un nouveau record, mais ce n’est probablement pas le meilleur moment pour investir dans cette crypto-monnaie

Cardano était l’un des meilleurs du marché de la crypto-monnaie ces derniers jours, et le prix de cette crypto-monnaie a atteint un nouveau record au-dessus de 2 $. Le prix actuel est d’environ 2,13 $, et si vous décidez d’échanger Cardano (ADA), vous devez toujours utiliser un ordre stop-loss car le risque est toujours élevé.

Cardano explose depuis début mai et cette crypto-monnaie continue de se négocier sur un marché haussier. Le volume quotidien d’ADA est toujours élevé, mais l’appréciation actuelle des prix a une nuance moins fondamentale.

«Cardano est surévalué, le marché est toujours tourné vers l’avenir et le prix actuel est basé sur la valeur future anticipée, mais plus que cela, je pense que si nous y allons, pour être honnête ici, le prix actuel de Cardano augmente un peu. sur le battage médiatique par rapport à la demande réelle du jeton en fonction de l’utilité et des besoins des développeurs et des utilisateurs, etc. », a déclaré le trader et influenceur de crypto-monnaie Lark Davis.