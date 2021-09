Cardano (ADA) a cassé 3 $ aujourd’hui. Voici les principales raisons pour lesquelles ⋆ Crypto nouveaux médias

Cardano (ADA) a franchi la barre des 3 $ pour la première fois de son histoire ce matin, atteignant une capitalisation boursière de 99,6 milliards de dollars au moment de la publication et une activité frénétique sur les réseaux sociaux.

Cette décision est intervenue alors que les contrats intelligents – un contrat auto-exécutable dont les termes de l’accord entre l’acheteur et le vendeur sont directement écrits dans des lignes de code – ont été mis en ligne sur le testnet, des années après avoir été attendu par la communauté Cardano au sens large.

Donc là, nous l’avons. Depuis c. 20h20 UTC aujourd’hui, le #Cardano Testnet prend désormais officiellement en charge #Plutus #smartcontracts. Tests finaux et intégrations à venir. Les SPO mettront désormais à niveau leurs nœuds de réseau principal. Ensuite, prochain arrêt… la mise à niveau du réseau principal. Toujours en piste pour le 12 septembre. En avant! $ADA pic.twitter.com/Wl5CUpRB4L – Entrée sortie (@InputOutputHK) 1er septembre 2021

ADA casse 3 $

Comme le montre l’image ci-dessous, ADA reste dans une forte tendance haussière et se négocie au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle sur 34 périodes (un outil populaire utilisé par les traders pour déterminer la force et la tendance du marché). Il n’a actuellement aucun niveau de résistance et est sur une tendance haussière depuis la barre des 1,20 $ de la semaine dernière.

Image : ADA/USD via TradingView.

Les données de Bybt montrent que ceux qui parient contre Cardano ont perdu gros hier : plus de 5 millions de dollars de « shorts » ADA ont été éviscérés alors que les prix des jetons ont bondi de plus de 10 % en quelques heures. 1,25 million de dollars de ceux-ci provenaient uniquement de Binance, tandis que Bybit était le suivant avec 800 000 $ de courtes liquidations ADA.

Le réseau Cardano vaut près de 100 milliards de dollars aux prix actuels. Il a une offre en circulation de 32 milliards de dollars et une offre maximale de 42 milliards, ce qui implique une «capitalisation boursière entièrement diluée» de 138 milliards de dollars si tous les jetons étaient négociés sur le marché libre.

Fondamentaux de la conduite Cardano

Plusieurs facteurs fondamentaux ont précédé la route d’ADA à 3 $, à commencer par des améliorations techniques et des achèvements de feuille de route, et une adoption plus élevée d’ADA sur les marchés locaux.

Cardano, aux côtés d’Ethereum, était l’un des investissements cryptographiques les plus populaires dans la nation insulaire de Singapour, avec une partie des acheteurs de crypto pour la première fois choisissant le jeton aux côtés de Bitcoin et Ethereum pour leurs achats initiaux. Un rapport distinct, d’autre part, a montré que les institutions pariaient également de plus en plus sur ADA, aux côtés de la nouvelle favorite du public, Solana.

ADA a également vu sa première entrée sur le marché japonais frénétique de crypto le mois dernier. Il a été «approuvé» pour la négociation après avoir passé des contrôles réglementaires stricts au Japon, attirant sans doute l’attention des investisseurs de ce marché.

Sur le plan technique : la phase de déploiement d’Alonzo Purple a commencé il y a des mois et est l’aboutissement de mois de travail sur la mise à niveau la plus cruciale qui inaugurera la fonctionnalité de contrat intelligent sur le réseau, marquant le début de la nouvelle ère Goguen, comme indiqué par les développeurs.

