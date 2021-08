Cardano ($ ADA) a le potentiel d’atteindre 20 $ ce cycle, selon un analyste populaire en crypto Crypto new media

in

L’analyste et trader de crypto-monnaie populaire Benjamin Cowen a révélé qu’il pensait que la troisième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière Cardano (ADA) avait le potentiel d’atteindre 20 $ ce cycle haussier tout en surperformant le bitcoin.

Dans une vidéo, repérée pour la première fois par Daily Hold, Cowen a noté qu’il pensait que la flambée des prix de Cardano jusqu’à présent cette année ne faisait que commencer, ajoutant que si ADA devait atteindre son précédent record de la paire de trading ADA / BTC, cela pourrait aller en hausse de 54 %.

Le prix de Cardano a augmenté de plus de 2 000% au cours des 12 derniers mois, car les commerçants anticipent une mise à niveau majeure prévue pour le mois prochain, le hard fork d’Alonzo, qui apportera des contrats intelligents au réseau et lui permettra de concurrencer Ethereum et Binance. Chaîne intelligente.

Le hard fork fait partie de l’ère « Goguen » du réseau, du nom de Joseph Goguen, un professeur américain d’informatique de l’Université de Californie et de l’Université d’Oxford. L’ère Goguen vient après la phase Shelley, dans laquelle Cardano est devenu une blockchain décentralisée et les membres de la communauté sont devenus des validateurs.

Selon l’analyste, ADA pourrait bientôt atteindre 4,5 $ s’il fonctionne aussi bien que le bitcoin à son prix actuel. Si la crypto-monnaie phare voit son prix doubler au cours de ce cycle, Ada pourrait atteindre 9 $, et si BTC atteint 150 000 $, il pourrait atteindre 13 $ ou même 14 $.

Cowen a ajouté que si ADA surpassait BTC, il pourrait atteindre 20 $.

Ce serait le plus élevé que je puisse imaginer… Cette fourchette de 10 $ à 20 $ est en quelque sorte ce que je considérerais comme trop élevée pour que le marché puisse continuer à supporter sans subir un recul substantiel.

Comme indiqué, l’analyste crpyto connu pour sa chaîne YouTube axée sur la cryptographie “Thinking Crypto” a révélé qu’il voit ADA fléchir ses “muscles de pompe” en ce moment et le voit atteindre 10 $ au plus fort de cette course de taureaux.

La première solution d’analyse/conformité pour le réseau Cardano a été mise en service après que la Fondation Cardano, une fondation à but non lucratif basée en Suisse qui supervise l’avancement de la crypto-monnaie, a sélectionné la société d’analyse de blockchain Confirm pour déployer la lutte contre le blanchiment d’argent et lutter contre le financement de des analyses sur le terrorisme (AML/CFT) à ce sujet.

