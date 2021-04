Cardano (ADA) Africa News: Qu’est-ce que le grand catalyseur Cardano aujourd’hui?

Aujourd’hui, les investisseurs en crypto ont une autre raison de sauter sur le Cardano (CCC:ADA-USD) train en marche. En effet, Cardano n’a pas bougé autant que ses pairs crypto ces derniers temps. Cependant, les récentes nouvelles de Cardano (ADA) Afrique semblent être un catalyseur clé avec le potentiel de générer des gains assez impressionnants pour les investisseurs ADA-USD dans les semaines et les mois à venir.

En effet, Cardano est une plateforme blockchain unique. Les investisseurs se sont récemment tournés vers Cardano et d’autres options de blockchain de preuve de participation, loin des blockchains de preuve de travail (basées sur l’exploitation minière) rendues célèbres par Bitcoin (CCC:BTC-USD). Le minage de crypto-monnaie utilise une tonne d’énergie, et le modèle de preuve de participation de Cardano est beaucoup plus écologique. Cela seul a été un énorme catalyseur pour les prix de Cardano.

Cependant, l’annonce faite aujourd’hui par Cardano d’un partenariat avec le gouvernement éthiopien pour numériser le secteur de l’éducation du pays est une grande nouvelle. Cardano est déjà considéré comme une option cryptographique innovante aujourd’hui. En effet, cette démarche renforce encore cette thèse.

Plongeons-nous un peu plus dans l’actualité qui a enthousiasmé les investisseurs à propos de Cardano (ADA) aujourd’hui.

Cardano (ADA) Actualités Afrique

Après avoir atteint un creux de près de 1 $ par jeton le 25 avril, Cardano a connu une augmentation constante ces derniers jours. En fait, aujourd’hui, ADA se négocie au-dessus de 1,30 $ au moment de la rédaction de cet article.

L’un des principaux moteurs de cet enthousiasme renouvelé pour ADA a été la transition de l’entreprise vers la numérisation du système éducatif en Éthiopie.

En partenariat avec le développeur de Cardano, Input Output Hong Kong (IOHK), le gouvernement éthiopien cherche à déployer la solution d’identité décentralisée Atala PRISM dans des milliers d’écoles en Éthiopie. Cette solution d’identité sera utilisée pour «vérifier numériquement les notes, surveiller à distance les performances scolaires et stimuler l’éducation et l’emploi».

En effet, l’Éthiopie est un énorme marché africain. Le pays est le deuxième pays le plus peuplé du continent et est considéré comme un marché de croissance clé en Afrique. Les investisseurs semblent apprécier cette annonce, compte tenu du récent rallye de l’ADA.

De plus, Cardano a organisé aujourd’hui l’événement spécial Live Africa pour discuter plus en détail de cette annonce.

